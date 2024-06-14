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Глава Союза староверов рассказал о позиции папы Римского по мирной плану - РИА Новости, 14.06.2024
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19:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/papa_rimskiy-1953007774.html
Глава Союза староверов рассказал о позиции папы Римского по мирной плану
Глава Союза староверов рассказал о позиции папы Римского по мирной плану - РИА Новости, 14.06.2024
Глава Союза староверов рассказал о позиции папы Римского по мирной плану
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что, по мнению папы, к переговорной... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:43
2024-06-14T19:43
в мире
россия
украина
киев
франциск (хорхе марио бергольо)
нато
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что, по мнению папы, к переговорной позиции России по поводу конфликта на Украине необходимо относиться с вниманием и уважением. "Отношение папы Франциска очень простое: что все стороны переговоров должны заявить о своей позиции за столом переговоров… В данном случае любая точка зрения российского руководства западным сообществом должна быть воспринята серьезно, с вниманием и уважением, чтобы в процессе переговоров прийти к общему пониманию того, как закончить этот конфликт. В этом заключается позиция папы Франциска", – сказал Севастьянов в ответ на вопрос об отношении папы к предложениям президента РФ. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Папа считает, добавил он, что точки зрения России и Украины можно "свести к общему знаменателю" в процессе диалога.
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в мире, россия, украина, киев, франциск (хорхе марио бергольо), нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), НАТО
Глава Союза староверов рассказал о позиции папы Римского по мирной плану

Папа Римский считает, что к позиции РФ по Украине надо относиться с уважением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что, по мнению папы, к переговорной позиции России по поводу конфликта на Украине необходимо относиться с вниманием и уважением.
"Отношение папы Франциска очень простое: что все стороны переговоров должны заявить о своей позиции за столом переговоров… В данном случае любая точка зрения российского руководства западным сообществом должна быть воспринята серьезно, с вниманием и уважением, чтобы в процессе переговоров прийти к общему пониманию того, как закончить этот конфликт. В этом заключается позиция папы Франциска", – сказал Севастьянов в ответ на вопрос об отношении папы к предложениям президента РФ.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Папа считает, добавил он, что точки зрения России и Украины можно "свести к общему знаменателю" в процессе диалога.
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В миреРоссияУкраинаКиевФранциск (Хорхе Марио Бергольо)НАТО
 
 
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