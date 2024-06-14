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G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств - РИА Новости, 14.06.2024
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19:31 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/palestina-1953005149.html
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств - РИА Новости, 14.06.2024
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств
Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:31
2024-06-14T19:31
в мире
израиль
палестина
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее решения проблемы двух государств, при котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в рамках безопасных и признанных границ, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, и в этой связи подчеркиваем важность объединения сектора Газа с Западным берегом под властью Палестинской автономии", - говорится в заявлении. Лидеры G7 отметили, что "взаимное признание, включая признание палестинского государства в подходящее время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html
израиль
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в мире, израиль, палестина, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств

G7 подтвердила приверженность решения конфликта на основе признания Палестины

© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее решения проблемы двух государств, при котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в рамках безопасных и признанных границ, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, и в этой связи подчеркиваем важность объединения сектора Газа с Западным берегом под властью Палестинской автономии", - говорится в заявлении. Лидеры G7 отметили, что "взаимное признание, включая признание палестинского государства в подходящее время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину
30 мая, 20:52
 
В миреИзраильПалестинаG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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