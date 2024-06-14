https://ria.ru/20240614/palestina-1953005149.html

G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств

G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств - РИА Новости, 14.06.2024

G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств

Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:31

2024-06-14T19:31

2024-06-14T19:31

в мире

израиль

палестина

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее решения проблемы двух государств, при котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в рамках безопасных и признанных границ, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, и в этой связи подчеркиваем важность объединения сектора Газа с Западным берегом под властью Палестинской автономии", - говорится в заявлении. Лидеры G7 отметили, что "взаимное признание, включая признание палестинского государства в подходящее время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году