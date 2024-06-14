https://ria.ru/20240614/palestina-1953005149.html
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств - РИА Новости, 14.06.2024
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств
Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:31
2024-06-14T19:31
2024-06-14T19:31
в мире
израиль
палестина
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631171_0:220:3100:1964_1920x0_80_0_0_a324d438919c5d25fce21aae680c53d0.jpg
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 подтвердили приверженность идее решения ближневосточного конфликта на основе двух государств, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее решения проблемы двух государств, при котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в рамках безопасных и признанных границ, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, и в этой связи подчеркиваем важность объединения сектора Газа с Западным берегом под властью Палестинской автономии", - говорится в заявлении. Лидеры G7 отметили, что "взаимное признание, включая признание палестинского государства в подходящее время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631171_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_f69d0b8d82c8ecd3f73957bd8b810465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
G7 призвала решить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств
G7 подтвердила приверженность решения конфликта на основе признания Палестины