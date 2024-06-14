Палестина готова контролировать КПП Рафах вместе с наблюдателями
Палестина готова контролировать КПП "Рафах" при выводе израильских войск
© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
КАИР, 14 июн - РИА Новости. Палестинское правительство готово контролировать КПП “Рафах” на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
Ранее израильский портал Walla со ссылкой на четырех высокопоставленных израильских и американских чиновников сообщал, что переговоры между Израилем, Египтом и США по открытию КПП "Рафах" зашли в тупик из-за того, что Израиль отказывается допустить Палестинскую национальную администрацию (ПНА) к управлению объектом в каком-либо виде.
“Палестинская позиция ясна: готовность вести работу на КПП “Рафах” на юге сектора Газа в соответствии с заключенным в 2005 году соглашением в присутствии международных наблюдателей, чтобы это было в интересах нашего народа и при условии вывода оккупационных израильских войск”, - сказал министр.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 11 июня, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа должны быть переданы новому палестинскому правительству, которое заявило о готовности приступить к своим обязанностям в секторе Газа.
Открытие КПП в Рафахе, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации оставшихся сил ХАМАС, было одним из ключевых требований Международного суда ООН, который в мае принял постановление, предписывающее Израилю прекратить любые действия в этом районе, "которые могут создать палестинцам в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их полному или частичному физическому уничтожению". Израиль, в свою очередь, обязался "держать открытым КПП "Рафах", разрешить непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволять террористическим организациям контролировать КПП. В июне Израилю предстоит отчитаться о проделанных действиях в рамках исполнения решения суда ООН.
Согласно международному соглашению от 2005 года, которое было достигнуто между палестинцами и Израилем при посредничестве Египта и ЕС, КПП “Рафах” может функционировать только в присутствии наблюдателей Евросоюза и при согласии израильской стороны. Европейские наблюдатели присутствовали на КПП "Рафах" с 2005 года, но были выведены оттуда двумя годами позже, после прихода ХАМАС к власти в секторе Газа. Египет периодически временно открывал КПП в рамках своих гуманитарных усилий по оказанию помощи палестинскому народу.
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