https://ria.ru/20240614/palestina-1952769070.html

Палестина готова контролировать КПП Рафах вместе с наблюдателями

Палестина готова контролировать КПП Рафах вместе с наблюдателями - РИА Новости, 14.06.2024

Палестина готова контролировать КПП Рафах вместе с наблюдателями

Палестинское правительство готово контролировать КПП “Рафах” на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск, РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:48

2024-06-14T08:48

2024-06-14T08:48

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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Палестинское правительство готово контролировать КПП “Рафах” на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур. Ранее израильский портал Walla со ссылкой на четырех высокопоставленных израильских и американских чиновников сообщал, что переговоры между Израилем, Египтом и США по открытию КПП "Рафах" зашли в тупик из-за того, что Израиль отказывается допустить Палестинскую национальную администрацию (ПНА) к управлению объектом в каком-либо виде. “Палестинская позиция ясна: готовность вести работу на КПП “Рафах” на юге сектора Газа в соответствии с заключенным в 2005 году соглашением в присутствии международных наблюдателей, чтобы это было в интересах нашего народа и при условии вывода оккупационных израильских войск”, - сказал министр. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 11 июня, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа должны быть переданы новому палестинскому правительству, которое заявило о готовности приступить к своим обязанностям в секторе Газа. Открытие КПП в Рафахе, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации оставшихся сил ХАМАС, было одним из ключевых требований Международного суда ООН, который в мае принял постановление, предписывающее Израилю прекратить любые действия в этом районе, "которые могут создать палестинцам в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их полному или частичному физическому уничтожению". Израиль, в свою очередь, обязался "держать открытым КПП "Рафах", разрешить непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволять террористическим организациям контролировать КПП. В июне Израилю предстоит отчитаться о проделанных действиях в рамках исполнения решения суда ООН. Согласно международному соглашению от 2005 года, которое было достигнуто между палестинцами и Израилем при посредничестве Египта и ЕС, КПП “Рафах” может функционировать только в присутствии наблюдателей Евросоюза и при согласии израильской стороны. Европейские наблюдатели присутствовали на КПП "Рафах" с 2005 года, но были выведены оттуда двумя годами позже, после прихода ХАМАС к власти в секторе Газа. Египет периодически временно открывал КПП в рамках своих гуманитарных усилий по оказанию помощи палестинскому народу.

https://ria.ru/20240513/rafakh-1945649284.html

https://ria.ru/20231015/mid-1902860432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, палестина, махмуд аббас, раф, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году