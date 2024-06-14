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Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов - РИА Новости, 14.06.2024
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07:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/palestina-1952763696.html
Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов
Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов - РИА Новости, 14.06.2024
Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов
Уровень безработицы в Палестине возрос до 75% в секторе Газа и до 32% - на Западном берегу Иордана с начала операции Израиля в палестинском анклаве в октябре... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:43
2024-06-14T07:43
в мире
израиль
палестина
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Палестине возрос до 75% в секторе Газа и до 32% - на Западном берегу Иордана с начала операции Израиля в палестинском анклаве в октябре прошлого года, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур. "Экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также из-за утраты порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года. Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% - в секторе Газа", - сказал министр. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240108/dengi-1920160836.html
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израиль
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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов

Министр экономики Палестины аль-Амур: уровень безработицы в стране вырос до 75%

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Палестине возрос до 75% в секторе Газа и до 32% - на Западном берегу Иордана с начала операции Израиля в палестинском анклаве в октябре прошлого года, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
"Экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также из-за утраты порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года. Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% - в секторе Газа", - сказал министр.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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8 января, 15:41
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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19 января, 13:18
 
В миреИзраильПалестинаРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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