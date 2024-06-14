https://ria.ru/20240614/palestina-1952763696.html

Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов

Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов - РИА Новости, 14.06.2024

Уровень безработицы в Палестине вырос до 75 процентов

Уровень безработицы в Палестине возрос до 75% в секторе Газа и до 32% - на Западном берегу Иордана с начала операции Израиля в палестинском анклаве в октябре... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:43

2024-06-14T07:43

2024-06-14T07:43

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палестина

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Палестине возрос до 75% в секторе Газа и до 32% - на Западном берегу Иордана с начала операции Израиля в палестинском анклаве в октябре прошлого года, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур. "Экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также из-за утраты порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года. Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% - в секторе Газа", - сказал министр. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240108/dengi-1920160836.html

https://ria.ru/20240119/sotrudniki-1922324848.html

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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году