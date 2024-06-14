Министр экономики Палестины оценил ущерб государству из-за операции Израиля
Министр экономики Палестины оценил ежедневные потери страны в $20 миллионов
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
КАИР, 14 июн - РИА Новости. Палестинская экономика ежедневно теряет порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу Иордана вследствие военной операции Израиля, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
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"Палестинская экономика оказалась под беспрецедентным комплексным ударом вследствие израильской агрессии, которая вывела из строя все движущие силы экономики. Как ожидается, к концу этого года палестинская экономика потеряет 10%. Ежедневно мы теряем порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу", - сказал министр.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.