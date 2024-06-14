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Министр экономики Палестины оценил ущерб государству из-за операции Израиля - РИА Новости, 14.06.2024
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06:46 14.06.2024 (обновлено: 07:40 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/palestina-1952760610.html
Министр экономики Палестины оценил ущерб государству из-за операции Израиля
Министр экономики Палестины оценил ущерб государству из-за операции Израиля - РИА Новости, 14.06.2024
Министр экономики Палестины оценил ущерб государству из-за операции Израиля
Палестинская экономика ежедневно теряет порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:46
2024-06-14T07:40
израиль
палестина
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Палестинская экономика ежедневно теряет порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу Иордана вследствие военной операции Израиля, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур."Палестинская экономика оказалась под беспрецедентным комплексным ударом вследствие израильской агрессии, которая вывела из строя все движущие силы экономики. Как ожидается, к концу этого года палестинская экономика потеряет 10%. Ежедневно мы теряем порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу", - сказал министр.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240613/ispaniya-1952647413.html
израиль
палестина
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израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Министр экономики Палестины оценил ущерб государству из-за операции Израиля

Министр экономики Палестины оценил ежедневные потери страны в $20 миллионов

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Палестинская экономика ежедневно теряет порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу Иордана вследствие военной операции Израиля, заявил РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
«
"Палестинская экономика оказалась под беспрецедентным комплексным ударом вследствие израильской агрессии, которая вывела из строя все движущие силы экономики. Как ожидается, к концу этого года палестинская экономика потеряет 10%. Ежедневно мы теряем порядка 20 миллионов долларов из-за полной остановки производства в секторе Газа и частичной - на Западном берегу", - сказал министр.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Испания - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Испания призвала все страны Европы признать Палестину
Вчера, 17:28
 
ИзраильПалестинаРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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