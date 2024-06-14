https://ria.ru/20240614/otklyucheniya-1953011812.html
Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день
Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день - РИА Новости, 14.06.2024
Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день
Почасовые графики отключения электроэнергии на Украине в субботу будут применять почти весь день, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:55
2024-06-14T19:55
2024-06-14T19:55
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почасовые графики отключения электроэнергии на Украине в субботу будут применять почти весь день, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Завтра, 15 июня, облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии - ред.) будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08.00 до 23.00 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго", Уточняется, что в период с 16.00 до 22.00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей, при этом энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут. В качестве причины запланированных отключений в энергокомпании назвали пониженную работу солнечных электростанций. Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, жкх, украина, запорожье, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Запорожье, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день
"Укрэнерго": почасовые отключения света 15 июня будут применять почти весь день
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Почасовые графики отключения электроэнергии на Украине в субботу будут применять почти весь день, сообщила
национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Завтра, 15 июня, облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии - ред.) будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08.00 до 23.00 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго",
Уточняется, что в период с 16.00 до 22.00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей, при этом энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут. В качестве причины запланированных отключений в энергокомпании назвали пониженную работу солнечных электростанций.
Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.