https://ria.ru/20240614/otklyucheniya-1953011812.html

Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день

Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день - РИА Новости, 14.06.2024

Почасовые отключения света на Украине 15 июня будут применять весь день

Почасовые графики отключения электроэнергии на Украине в субботу будут применять почти весь день, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:55

2024-06-14T19:55

2024-06-14T19:55

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жкх

украина

запорожье

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почасовые графики отключения электроэнергии на Украине в субботу будут применять почти весь день, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Завтра, 15 июня, облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии - ред.) будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08.00 до 23.00 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго", Уточняется, что в период с 16.00 до 22.00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей, при этом энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут. В качестве причины запланированных отключений в энергокомпании назвали пониженную работу солнечных электростанций. Ранее в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, запорожье, укрэнерго, вооруженные силы украины