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Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом - РИА Новости, 14.06.2024
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11:38 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/orban-1952822098.html
Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом
Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом - РИА Новости, 14.06.2024
Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что штраф за неисполнение правил по приему мигрантов на Будапешт наложил суд, управляемый... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:38
2024-06-14T11:38
в мире
венгрия
будапешт
европа
джордж сорос
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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что штраф за неисполнение правил по приему мигрантов на Будапешт наложил суд, управляемый американским миллиардером Джорджем Соросом. Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. "Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что "брюссельский пузырь" полон людей Сороса. Это верно по отношению к Еврпарламенту, Еврокомиссии и суду", - сказал Орбан. По его словам, у Сороса есть давно озвученный план - завозить в Европу каждый год по миллиону мигрантов, при необходимости выдавая европейским странам кредит для финансирования этого, чтобы "сменить традиционный христианский европейский вид континента" и превратить его в "континент со смешанным населением". Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не изменит свою миграционную политику и не будет выплачивать штраф, а если Брюссель решит взамен не возвращать Венгрии уже размороженные средства из европейских фондов, на это "тоже будет ответ". В ноябре 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения ряда законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о поправках к ряду законов, принятых в 2018 году на фоне миграционного кризиса. Суд ЕС, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище. В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии в связи с жесткими ограничениями в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата". После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике. Суд ЕС также указывал, что все государства ЕС должны выполнять решения суда и устранять указанные нарушения, в противном случае могут быть приняты финансовые санкции.
https://ria.ru/20240613/vengriya-1952510625.html
https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html
https://ria.ru/20240613/orban-1952538596.html
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в мире, венгрия, будапешт, европа, джордж сорос, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Европа, Джордж Сорос, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом

Орбан: Венгрию оштрафовал суд Сороса за неисполнение его плана по мигрантам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что штраф за неисполнение правил по приему мигрантов на Будапешт наложил суд, управляемый американским миллиардером Джорджем Соросом.
Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.
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Суд ЕС оштрафовал Венгрию
Вчера, 11:01
"Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что "брюссельский пузырь" полон людей Сороса. Это верно по отношению к Еврпарламенту, Еврокомиссии и суду", - сказал Орбан.
По его словам, у Сороса есть давно озвученный план - завозить в Европу каждый год по миллиону мигрантов, при необходимости выдавая европейским странам кредит для финансирования этого, чтобы "сменить традиционный христианский европейский вид континента" и превратить его в "континент со смешанным населением".
Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не изменит свою миграционную политику и не будет выплачивать штраф, а если Брюссель решит взамен не возвращать Венгрии уже размороженные средства из европейских фондов, на это "тоже будет ответ".
В ноябре 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения ряда законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о поправках к ряду законов, принятых в 2018 году на фоне миграционного кризиса. Суд ЕС, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.
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В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии в связи с жесткими ограничениями в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике.
Суд ЕС также указывал, что все государства ЕС должны выполнять решения суда и устранять указанные нарушения, в противном случае могут быть приняты финансовые санкции.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Вчера, 12:21
 
В миреВенгрияБудапештЕвропаДжордж СоросВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
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