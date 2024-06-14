https://ria.ru/20240614/orban-1952822098.html

Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом

Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом - РИА Новости, 14.06.2024

Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что штраф за неисполнение правил по приему мигрантов на Будапешт наложил суд, управляемый... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:38

2024-06-14T11:38

2024-06-14T11:38

в мире

венгрия

будапешт

европа

джордж сорос

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что штраф за неисполнение правил по приему мигрантов на Будапешт наложил суд, управляемый американским миллиардером Джорджем Соросом. Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. "Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что "брюссельский пузырь" полон людей Сороса. Это верно по отношению к Еврпарламенту, Еврокомиссии и суду", - сказал Орбан. По его словам, у Сороса есть давно озвученный план - завозить в Европу каждый год по миллиону мигрантов, при необходимости выдавая европейским странам кредит для финансирования этого, чтобы "сменить традиционный христианский европейский вид континента" и превратить его в "континент со смешанным населением". Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не изменит свою миграционную политику и не будет выплачивать штраф, а если Брюссель решит взамен не возвращать Венгрии уже размороженные средства из европейских фондов, на это "тоже будет ответ". В ноябре 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения ряда законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о поправках к ряду законов, принятых в 2018 году на фоне миграционного кризиса. Суд ЕС, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище. В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии в связи с жесткими ограничениями в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата". После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике. Суд ЕС также указывал, что все государства ЕС должны выполнять решения суда и устранять указанные нарушения, в противном случае могут быть приняты финансовые санкции.

https://ria.ru/20240613/vengriya-1952510625.html

https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

https://ria.ru/20240613/orban-1952538596.html

венгрия

будапешт

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, европа, джордж сорос, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, оон