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Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 14.06.2024
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09:59 14.06.2024 (обновлено: 11:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/orban-1952787563.html
Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент
Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 14.06.2024
Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент
Выборы в Европарламент показали, что принуждение европейских правительств к поддержке эскалации конфликта дестабилизирует обстановку в этих странах и тот, кто... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:59
2024-06-14T11:34
в мире
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россия
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виктор орбан
петер сийярто
европарламент
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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент показали, что принуждение европейских правительств к поддержке эскалации конфликта дестабилизирует обстановку в этих странах и тот, кто поддерживал эскалацию конфликта, проигрывает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что понимаю их расчеты, как они собираются побеждать Россию на Украине, но есть фактор, который стоит принимать во внимание - европейцы этого не хотят, не хотят войны. И чем больше европейские правительства принуждают к поддержке войны, тем больше дестабилизируют политическую ситуацию в этих европейских странах", - сказал Орбан. Венгерский премьер отметил, что сразу после выборов был распущен французский парламент и ушло в отставку бельгийское правительство, а правящая партия Германии стала на выборах третьей. "Я утверждаю, что воля европейского народа - это очень четкий сигнал европейским руководителям, заключающийся в том, что "друг, если ты не на стороне мира, ты провалишься"... Если правительства видят, что провоенная позиция приводит к поражению, то получают дополнительную мотивацию начинать думать о мире", - сказал Орбан. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности - во Франции и Бельгии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах.
https://ria.ru/20240610/orban-1952070804.html
https://ria.ru/20240603/evroparlament-1950245524.html
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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, петер сийярто, европарламент, нато, выборы в европарламент — 2024
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Европарламент, НАТО, Выборы в Европарламент — 2024
Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Орбан: выборы в ЕП показали, что проигрывает тот, кто поддерживает эскалацию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент показали, что принуждение европейских правительств к поддержке эскалации конфликта дестабилизирует обстановку в этих странах и тот, кто поддерживал эскалацию конфликта, проигрывает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Я сказал генеральному секретарю НАТО, что понимаю их расчеты, как они собираются побеждать Россию на Украине, но есть фактор, который стоит принимать во внимание - европейцы этого не хотят, не хотят войны. И чем больше европейские правительства принуждают к поддержке войны, тем больше дестабилизируют политическую ситуацию в этих европейских странах", - сказал Орбан.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Орбан: на выборах в ЕП удалось замедлить поезд, ведущий Европу к войне
10 июня, 22:18
Венгерский премьер отметил, что сразу после выборов был распущен французский парламент и ушло в отставку бельгийское правительство, а правящая партия Германии стала на выборах третьей.
"Я утверждаю, что воля европейского народа - это очень четкий сигнал европейским руководителям, заключающийся в том, что "друг, если ты не на стороне мира, ты провалишься"... Если правительства видят, что провоенная позиция приводит к поражению, то получают дополнительную мотивацию начинать думать о мире", - сказал Орбан.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности - во Франции и Бельгии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент
3 июня, 17:40
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвропарламентНАТОВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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