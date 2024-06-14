https://ria.ru/20240614/orban-1952787563.html

Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 14.06.2024

Орбан прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Выборы в Европарламент показали, что принуждение европейских правительств к поддержке эскалации конфликта дестабилизирует обстановку в этих странах и тот, кто... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:59

2024-06-14T09:59

2024-06-14T11:34

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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент показали, что принуждение европейских правительств к поддержке эскалации конфликта дестабилизирует обстановку в этих странах и тот, кто поддерживал эскалацию конфликта, проигрывает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что понимаю их расчеты, как они собираются побеждать Россию на Украине, но есть фактор, который стоит принимать во внимание - европейцы этого не хотят, не хотят войны. И чем больше европейские правительства принуждают к поддержке войны, тем больше дестабилизируют политическую ситуацию в этих европейских странах", - сказал Орбан. Венгерский премьер отметил, что сразу после выборов был распущен французский парламент и ушло в отставку бельгийское правительство, а правящая партия Германии стала на выборах третьей. "Я утверждаю, что воля европейского народа - это очень четкий сигнал европейским руководителям, заключающийся в том, что "друг, если ты не на стороне мира, ты провалишься"... Если правительства видят, что провоенная позиция приводит к поражению, то получают дополнительную мотивацию начинать думать о мире", - сказал Орбан. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности - во Франции и Бельгии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах.

https://ria.ru/20240610/orban-1952070804.html

https://ria.ru/20240603/evroparlament-1950245524.html

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