https://ria.ru/20240614/opasnost-1952989313.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:39
2024-06-14T18:39
2024-06-14T18:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность