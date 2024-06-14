https://ria.ru/20240614/opasnost-1952989313.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:39

2024-06-14T18:39

2024-06-14T18:39

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия