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В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 14.06.2024 (обновлено: 18:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/opasnost-1952988938.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:37
2024-06-14T18:44
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область
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воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили авиационную опасность

Воронежский губернатор Гусев объявил об авиационной опасности в регионе

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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