https://ria.ru/20240614/opasnost-1952988938.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:37
2024-06-14T18:37
2024-06-14T18:44
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Воронежский губернатор Гусев объявил об авиационной опасности в регионе