https://ria.ru/20240614/opasnost-1952988938.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 14.06.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:37

2024-06-14T18:37

2024-06-14T18:44

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

украина

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев объявил об авиационной опасности в Воронежской области."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)