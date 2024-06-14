https://ria.ru/20240614/okrug-1952952343.html
В Ярославской области Ростовский район преобразуют в муниципальный округ
В Ярославской области Ростовский район преобразуют в муниципальный округ - РИА Новости, 14.06.2024
В Ярославской области Ростовский район преобразуют в муниципальный округ
Жители Ростовского района Ярославской области высказались за преобразование района в муниципальный округ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:34
2024-06-14T16:34
2024-06-14T16:34
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Жители Ростовского района Ярославской области высказались за преобразование района в муниципальный округ, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в публичных слушаниях по вопросу о преобразовании Ростовского района в муниципальный округ приняли более 300 человек. Большинство из них высказались за. "Создание муниципальных округов позволит более эффективно управлять территориями и решать проблемы жителей. Будут образованы единый консолидированный бюджет района, единая система закупок, а также сократятся организационные и финансовые затраты. И, что самое главное, команды города и района усилят друг друга для совместного решения общих задач развития", - отметил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. Следующим шагом, как отмечает правительство области, станет решение депутатов муниципального совета городского поселения Ростов. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Сообщается, что публичные слушания под контролем правительства региона состоялись в 32 поселениях. Инициатива перехода к муниципальным округам везде получила практически единогласную поддержку. Муниципальные округа создаются в границах существующих муниципальных районов. Административно-территориальные единицы (города, деревни, села) сохранятся, и гражданам не нужно будет менять регистрацию по месту жительства, информирует правительство Ярославской области. Завершить преобразования в Ярославской области правительство региона планирует в 2025 году.
https://ria.ru/20240603/naberezhnaya-1950287086.html
https://ria.ru/20240526/osveschenie-1948451102.html
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РИА Новости
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Жители Ростовского района Ярославской области высказались за преобразование района в муниципальный округ, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, в публичных слушаниях по вопросу о преобразовании Ростовского района в муниципальный округ приняли более 300 человек. Большинство из них высказались за.
«
"Создание муниципальных округов позволит более эффективно управлять территориями и решать проблемы жителей. Будут образованы единый консолидированный бюджет района, единая система закупок, а также сократятся организационные и финансовые затраты. И, что самое главное, команды города и района усилят друг друга для совместного решения общих задач развития", - отметил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.
Следующим шагом, как отмечает правительство области, станет решение депутатов муниципального совета городского поселения Ростов. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.
Сообщается, что публичные слушания под контролем правительства региона состоялись в 32 поселениях. Инициатива перехода к муниципальным округам везде получила практически единогласную поддержку. Муниципальные округа создаются в границах существующих муниципальных районов. Административно-территориальные единицы (города, деревни, села) сохранятся, и гражданам не нужно будет менять регистрацию по месту жительства, информирует правительство Ярославской области.
Завершить преобразования в Ярославской области правительство региона планирует в 2025 году.