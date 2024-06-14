https://ria.ru/20240614/obstrel-1952962405.html
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 14.06.2024
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
Два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:03
2024-06-14T17:03
2024-06-14T17:07
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
украина
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляны город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка. Зафиксировано 10 прилётов. Ранены два человека", - написал Смирнов.Он отметил, что в настоящее время в Суджанской ЦРБ пострадавшим оказывается медицинская помощь.По данным врио губернатора, на одной из улиц Суджи в результате прямого попадания разрушен жилой дом, повреждена летняя кухня. Пожарные команды ведут борьбу с огнём. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка.
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952935279.html
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952907828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , украина
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Украина
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
Врио губернатора: в Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены люди