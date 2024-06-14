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В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 14.06.2024
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17:03 14.06.2024 (обновлено: 17:07 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/obstrel-1952962405.html
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 14.06.2024
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
Два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:03
2024-06-14T17:07
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
украина
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляны город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка. Зафиксировано 10 прилётов. Ранены два человека", - написал Смирнов.Он отметил, что в настоящее время в Суджанской ЦРБ пострадавшим оказывается медицинская помощь.По данным врио губернатора, на одной из улиц Суджи в результате прямого попадания разрушен жилой дом, повреждена летняя кухня. Пожарные команды ведут борьбу с огнём. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка.
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952935279.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , украина
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Украина
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека

Врио губернатора: в Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены люди

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела Курской области. 14 июня 2024
Последствия обстрела Курской области. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела Курской области. 14 июня 2024
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляны город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка. Зафиксировано 10 прилётов. Ранены два человека", - написал Смирнов.
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Он отметил, что в настоящее время в Суджанской ЦРБ пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данным врио губернатора, на одной из улиц Суджи в результате прямого попадания разрушен жилой дом, повреждена летняя кухня. Пожарные команды ведут борьбу с огнём. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Украина
 
 
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