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Медведев заявил о необходимости особого подхода к борьбе с неоколониализмом - РИА Новости, 14.06.2024
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00:30 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/neokolonializm-1952744870.html
Медведев заявил о необходимости особого подхода к борьбе с неоколониализмом
Медведев заявил о необходимости особого подхода к борьбе с неоколониализмом - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев заявил о необходимости особого подхода к борьбе с неоколониализмом
Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом, для решения проблемы требуется особый подход, считает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:30
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россия
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом, для решения проблемы требуется особый подход, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил, что в феврале в Москве прошел Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!", организованный "Единой Россией". Главным итогом форума стало учреждение общемирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", которое будет добиваться искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма. "Встреча наглядно продемонстрировала: настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом, который мешает многим странам встать на путь устойчивого и справедливого развития. Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - подчеркнул Медведев.
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россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о необходимости особого подхода к борьбе с неоколониализмом

Медведев: надо объединить прогрессивные силы в борьбе с неоколониализмом

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом, для решения проблемы требуется особый подход, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил, что в феврале в Москве прошел Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!", организованный "Единой Россией". Главным итогом форума стало учреждение общемирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", которое будет добиваться искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма.
"Встреча наглядно продемонстрировала: настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом, который мешает многим странам встать на путь устойчивого и справедливого развития. Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - подчеркнул Медведев.
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