https://ria.ru/20240614/neokolonializm-1952744418.html

Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев

Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев

Западный мир будет отчаянно сопротивляться намерениям человечества искоренить неоколониализм, вмешательство в дела государств продолжается в разных формах,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:26

2024-06-14T00:26

2024-06-14T00:26

россия

дмитрий медведев

единая россия

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западный мир будет отчаянно сопротивляться намерениям человечества искоренить неоколониализм, вмешательство в дела государств продолжается в разных формах, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что с неоколониальными практиками человечество сталкивается на протяжении длительного исторического периода. "Бесцеремонное вмешательство в дела независимых государств происходило и, к сожалению, продолжается в разных формах. Какими бы твердыми ни были намерения человечества выкорчевать неоколониализм, западный мир будет отчаянно сопротивляться этому", - написал Медведев. Он отметил, что Запад будет действовать в условиях перехода от обособленного, национального - к глобальному неоколониализму. "То есть системе неравноправных экономических и политических отношений, навязанной западными странами остальному миру, основанной на их военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых организаций и ТНК", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире