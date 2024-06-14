Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев
Медведев: Запад будет отчаянно сопротивляться попыткам искоренить неоколониализм
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западный мир будет отчаянно сопротивляться намерениям человечества искоренить неоколониализм, вмешательство в дела государств продолжается в разных формах, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что с неоколониальными практиками человечество сталкивается на протяжении длительного исторического периода.
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"Бесцеремонное вмешательство в дела независимых государств происходило и, к сожалению, продолжается в разных формах. Какими бы твердыми ни были намерения человечества выкорчевать неоколониализм, западный мир будет отчаянно сопротивляться этому", - написал Медведев.
Он отметил, что Запад будет действовать в условиях перехода от обособленного, национального - к глобальному неоколониализму.
"То есть системе неравноправных экономических и политических отношений, навязанной западными странами остальному миру, основанной на их военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых организаций и ТНК", - подчеркнул Медведев.