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Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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00:26 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/neokolonializm-1952744418.html
Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев
Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев
Западный мир будет отчаянно сопротивляться намерениям человечества искоренить неоколониализм, вмешательство в дела государств продолжается в разных формах,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:26
2024-06-14T00:26
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западный мир будет отчаянно сопротивляться намерениям человечества искоренить неоколониализм, вмешательство в дела государств продолжается в разных формах, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что с неоколониальными практиками человечество сталкивается на протяжении длительного исторического периода. "Бесцеремонное вмешательство в дела независимых государств происходило и, к сожалению, продолжается в разных формах. Какими бы твердыми ни были намерения человечества выкорчевать неоколониализм, западный мир будет отчаянно сопротивляться этому", - написал Медведев. Он отметил, что Запад будет действовать в условиях перехода от обособленного, национального - к глобальному неоколониализму. "То есть системе неравноправных экономических и политических отношений, навязанной западными странами остальному миру, основанной на их военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых организаций и ТНК", - подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Запад будет отчаянно сопротивляться неоколониализму, заявил Медведев

Медведев: Запад будет отчаянно сопротивляться попыткам искоренить неоколониализм

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западный мир будет отчаянно сопротивляться намерениям человечества искоренить неоколониализм, вмешательство в дела государств продолжается в разных формах, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что с неоколониальными практиками человечество сталкивается на протяжении длительного исторического периода.
«
"Бесцеремонное вмешательство в дела независимых государств происходило и, к сожалению, продолжается в разных формах. Какими бы твердыми ни были намерения человечества выкорчевать неоколониализм, западный мир будет отчаянно сопротивляться этому", - написал Медведев.
Он отметил, что Запад будет действовать в условиях перехода от обособленного, национального - к глобальному неоколониализму.
"То есть системе неравноправных экономических и политических отношений, навязанной западными странами остальному миру, основанной на их военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых организаций и ТНК", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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