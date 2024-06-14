https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html
Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ
Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ
РФ разочарована, что в ООН "не нашли смелости" осудить атаку украинских военных против журналистов НТВ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:53
2024-06-14T23:53
2024-06-14T23:53
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ООН, 14 июн – РИА Новости. РФ разочарована, что в ООН "не нашли смелости" осудить атаку украинских военных против журналистов НТВ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Удар был нанесен прицельно. Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских военных на российских журналистов, заявил, что в организации выступают против любых нападений на представителей СМИ, но не осудил ее. Попавшие накануне под обстрел ВСУ в Горловке журналисты НТВ - раненый корреспондент Алексей Ивлиев и погибший оператор Валерий Кожин - по поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина будут представлены к ведомственным наградам. Ивлиев вместе с Кожиным и офицером сопровождения 13 июня попали под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи в Горловке несколько часов боролись за жизнь Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
https://ria.ru/20240613/soboleznovaniya-1952723996.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Горловка, Василий Небензя, Фархан Хак, Александр Бастрыкин, ООН, НТВ (телеканал), Вооруженные силы Украины
Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ
Небензя: Россия разочарована, что ООН не осудила удар ВСУ по журналистам НТВ