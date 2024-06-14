https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html

Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ

Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ - РИА Новости, 14.06.2024

Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ

РФ разочарована, что в ООН "не нашли смелости" осудить атаку украинских военных против журналистов НТВ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:53

2024-06-14T23:53

2024-06-14T23:53

специальная военная операция на украине

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горловка

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фархан хак

александр бастрыкин

оон

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ООН, 14 июн – РИА Новости. РФ разочарована, что в ООН "не нашли смелости" осудить атаку украинских военных против журналистов НТВ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Удар был нанесен прицельно. Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских военных на российских журналистов, заявил, что в организации выступают против любых нападений на представителей СМИ, но не осудил ее. Попавшие накануне под обстрел ВСУ в Горловке журналисты НТВ - раненый корреспондент Алексей Ивлиев и погибший оператор Валерий Кожин - по поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина будут представлены к ведомственным наградам. Ивлиев вместе с Кожиным и офицером сопровождения 13 июня попали под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи в Горловке несколько часов боролись за жизнь Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html

https://ria.ru/20240613/soboleznovaniya-1952723996.html

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в мире, россия, горловка, василий небензя, фархан хак, александр бастрыкин, оон, нтв (телеканал), вооруженные силы украины