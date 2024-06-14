Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044805.html
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии
Россия призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Швейцарии по Украине, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:30
2024-06-14T23:30
в мире
россия
швейцария
украина
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 14 июн – РИА Новости. Россия призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Швейцарии по Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Хочу отдельно обратиться к коллегам из стран Глобального Юга и в целом ко всем государствам, руководство которых проводит здравомыслящий курс. Не верьте лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Бюргенштоке, которая является ничем иным как примитивной попыткой выдвинуть России ультиматум, заочно подписав на него всех, кто появится на этом "междусобойчике", – сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. "О каком мире может идти речь, если ее организаторы одной рукой собирают псевдомирные конференции, а другой – наращивают поставки киевскому режиму вооружений, да еще и открыто дают "зеленый свет" на их использование по территории России", – задался вопросом Небензя.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044426.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии

Небензя: Россия призывает страны не верить организаторам "сходки" в Швейцарии

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн – РИА Новости. Россия призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Швейцарии по Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Хочу отдельно обратиться к коллегам из стран Глобального Юга и в целом ко всем государствам, руководство которых проводит здравомыслящий курс. Не верьте лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Бюргенштоке, которая является ничем иным как примитивной попыткой выдвинуть России ультиматум, заочно подписав на него всех, кто появится на этом "междусобойчике", – сказал российский дипломат на заседании СБ ООН.
"О каком мире может идти речь, если ее организаторы одной рукой собирают псевдомирные конференции, а другой – наращивают поставки киевскому режиму вооружений, да еще и открыто дают "зеленый свет" на их использование по территории России", – задался вопросом Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России
Вчера, 23:23
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала