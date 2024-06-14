https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044805.html
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии
Россия призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Швейцарии по Украине, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:30
2024-06-14T23:30
2024-06-14T23:30
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Россия призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Швейцарии по Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Хочу отдельно обратиться к коллегам из стран Глобального Юга и в целом ко всем государствам, руководство которых проводит здравомыслящий курс. Не верьте лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Бюргенштоке, которая является ничем иным как примитивной попыткой выдвинуть России ультиматум, заочно подписав на него всех, кто появится на этом "междусобойчике", – сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. "О каком мире может идти речь, если ее организаторы одной рукой собирают псевдомирные конференции, а другой – наращивают поставки киевскому режиму вооружений, да еще и открыто дают "зеленый свет" на их использование по территории России", – задался вопросом Небензя.
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В мире, Россия, Швейцария, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии
Небензя: Россия призывает страны не верить организаторам "сходки" в Швейцарии