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Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России - РИА Новости, 14.06.2024
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23:23 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044426.html
Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России
Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России
Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения России, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них, а так как реалии на земле продолжат... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:23
2024-06-14T23:23
в мире
киев
россия
василий небензя
оон
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения России, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них, а так как реалии на земле продолжат меняться, дальнейшие условия для переговоров будут другими, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии "на земле", на линии боевого соприкосновения, будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044071.html
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в мире, киев, россия, василий небензя, оон
В мире, Киев, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России

Небензя: Киев будет виновен в кровопролитии, если отвергнет мирный план

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения России, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них, а так как реалии на земле продолжат меняться, дальнейшие условия для переговоров будут другими, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии "на земле", на линии боевого соприкосновения, будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия
Вчера, 23:19
 
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