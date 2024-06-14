https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044426.html

Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России

Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России - РИА Новости, 14.06.2024

Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России

Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения России, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них, а так как реалии на земле продолжат... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:23

2024-06-14T23:23

2024-06-14T23:23

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ООН, 14 июн – РИА Новости. Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения России, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них, а так как реалии на земле продолжат меняться, дальнейшие условия для переговоров будут другими, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии "на земле", на линии боевого соприкосновения, будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044071.html

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в мире, киев, россия, василий небензя, оон