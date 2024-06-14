https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044071.html
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия
Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:19
2024-06-14T23:19
2024-06-14T23:19
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами сделать это не могут, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Нам также хорошо известно, что западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего радиуса действия, будь то британский Storm Shadow или американский ATACMS, либо французские ракеты", – сказал Небензя на заседании Совбеза. РФ, отметил российский дипломат, осведомлена, что украинские военнослужащие на местах "технологически не в состоянии" управлять этими ракетами, а полетное задание и его загрузка в систему осуществляется теми, кто поставляет эти вооружение.
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия
Небензя: Запад в ручном режиме руководит использованием ВСУ высокоточного оружия