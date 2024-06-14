https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044071.html

Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия

Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия - РИА Новости, 14.06.2024

Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия

Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:19

2024-06-14T23:19

2024-06-14T23:19

в мире

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василий небензя

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ООН, 14 июн – РИА Новости. Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами сделать это не могут, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Нам также хорошо известно, что западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего радиуса действия, будь то британский Storm Shadow или американский ATACMS, либо французские ракеты", – сказал Небензя на заседании Совбеза. РФ, отметил российский дипломат, осведомлена, что украинские военнослужащие на местах "технологически не в состоянии" управлять этими ракетами, а полетное задание и его загрузка в систему осуществляется теми, кто поставляет эти вооружение.

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