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Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия - РИА Новости, 14.06.2024
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23:19 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044071.html
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия
Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:19
2024-06-14T23:19
в мире
россия
украина
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами сделать это не могут, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Нам также хорошо известно, что западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего радиуса действия, будь то британский Storm Shadow или американский ATACMS, либо французские ракеты", – сказал Небензя на заседании Совбеза. РФ, отметил российский дипломат, осведомлена, что украинские военнослужащие на местах "технологически не в состоянии" управлять этими ракетами, а полетное задание и его загрузка в систему осуществляется теми, кто поставляет эти вооружение.
https://ria.ru/20240614/predlozhenie-1953041850.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, как Запад руководит процессом использования ВСУ оружия

Небензя: Запад в ручном режиме руководит использованием ВСУ высокоточного оружия

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами сделать это не могут, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Нам также хорошо известно, что западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего радиуса действия, будь то британский Storm Shadow или американский ATACMS, либо французские ракеты", – сказал Небензя на заседании Совбеза.
РФ, отметил российский дипломат, осведомлена, что украинские военнослужащие на местах "технологически не в состоянии" управлять этими ракетами, а полетное задание и его загрузка в систему осуществляется теми, кто поставляет эти вооружение.
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