Небензя назвал главную цель конференции по Украине
Небензя: участники конференции по Украине хотят предъявить России ультиматум
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По словам постпреда, под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, "на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского".
Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом. "Очевидно, на это и делают ставку", - подчеркнул постпред.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
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