https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952772648.html

Небензя назвал главную цель конференции по Украине

Небензя назвал главную цель конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Небензя назвал главную цель конференции по Украине

Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:03

2024-06-14T09:03

2024-06-14T09:08

украина

швейцария

россия

в мире

владимир зеленский

василий небензя

джо байден

оон

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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.По словам постпреда, под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, "на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского".Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом. "Очевидно, на это и делают ставку", - подчеркнул постпред.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.

https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952751814.html

https://ria.ru/20240612/merkuris-1952447211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, швейцария, россия, в мире, владимир зеленский, василий небензя, джо байден, оон