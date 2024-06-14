Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал главную цель конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 14.06.2024 (обновлено: 09:08 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952772648.html
Небензя назвал главную цель конференции по Украине
Небензя назвал главную цель конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя назвал главную цель конференции по Украине
Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:03
2024-06-14T09:08
украина
швейцария
россия
в мире
владимир зеленский
василий небензя
джо байден
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.По словам постпреда, под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, "на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского".Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом. "Очевидно, на это и делают ставку", - подчеркнул постпред.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952751814.html
https://ria.ru/20240612/merkuris-1952447211.html
украина
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, швейцария, россия, в мире, владимир зеленский, василий небензя, джо байден, оон
Украина, Швейцария, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Джо Байден, ООН
Небензя назвал главную цель конференции по Украине

Небензя: участники конференции по Украине хотят предъявить России ультиматум

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По словам постпреда, под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, "на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского".
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной
02:34
Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом. "Очевидно, на это и делают ставку", - подчеркнул постпред.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На Западе назвали причину провала конференции по Украине
12 июня, 22:41
 
УкраинаШвейцарияРоссияВ миреВладимир ЗеленскийВасилий НебензяДжо БайденООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала