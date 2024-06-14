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Небензя назвал саммит в Швейцарии попыткой очковтирательства - РИА Новости, 14.06.2024
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09:02 14.06.2024 (обновлено: 09:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952772497.html
Небензя назвал саммит в Швейцарии попыткой очковтирательства
Небензя назвал саммит в Швейцарии попыткой очковтирательства - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя назвал саммит в Швейцарии попыткой очковтирательства
Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:02
2024-06-14T09:06
в мире
швейцария
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку", - сказал Небензя. По его словам, под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, "на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского".Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом. "Очевидно, на это и делают ставку", - подчеркнул постпред.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Небензя назвал саммит в Швейцарии попыткой очковтирательства

Небензя: Запад всеми силами пытается затащить на саммит страны глобального юга

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии – предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" Зеленского, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку", - сказал Небензя. По его словам, под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, "на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского".
Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом. "Очевидно, на это и делают ставку", - подчеркнул постпред.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком
11 июня, 15:02
 
В миреШвейцария
 
 
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