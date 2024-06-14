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Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, отметил Небензя
Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, отметил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024
Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, отметил Небензя
В мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Россия не зря высвечивает лицемерие Запада, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:08
2024-06-14T07:08
2024-06-14T07:40
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ООН, 14 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. В мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Россия не зря высвечивает лицемерие Запада, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.В пятницу пройдет запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западных вооружений Киеву."Наши усилия по "высвечиванию" лицемерия и "двойных стандартов" Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде всё сложнее одурманить ооновское большинство", - сказал Небензя."Особенно когда ему (большинству - ред.) навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов", - добавил постпред РФ.
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Украина, Россия, Мир, Василий Небензя, ООН, Киев, В мире
Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, отметил Небензя
Небензя: в мире формируется более трезвая оценка конфликта на Украине