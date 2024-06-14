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Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении принципа равноудаленности - РИА Новости, 14.06.2024
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05:06 14.06.2024 (обновлено: 05:48 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952756701.html
Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении принципа равноудаленности
Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении принципа равноудаленности - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении принципа равноудаленности
Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, когда речь идет о конфликте на Украине, ряд правозащитных и гуманитарных учреждений организации, работающих... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:06
2024-06-14T05:48
украина
россия
киев
василий небензя
йенс столтенберг
сергей лавров
оон
нато
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ООН, 14 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, когда речь идет о конфликте на Украине, ряд правозащитных и гуманитарных учреждений организации, работающих на украинской территории, далеко не беспристрастны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В пятницу пройдет запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западных вооружений Киеву. "У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются", - сказал Небензя. "То же самое касается Секретариата ООН, который должен придерживаться принципа равноудаленности, однако на практике его постоянно нарушает", - добавил он. По его словам, далеко не беспристрастны и различные специализированные учреждения ООН, в том числе работающие на Украине на правозащитном и гуманитарном направлениях. Ряд западных стран ранее разрешили Киеву использовать оружие, которое они поставляют Украине, для ударов по территории России за пределами зоны СВО. США, к примеру, дали "зеленый свет" на применение Украиной американского оружия для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова. К Вашингтону также присоединились Берлин и Париж. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверял, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". В прошлую пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920609052.html
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html
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украина, россия, киев, василий небензя, йенс столтенберг, сергей лавров, оон, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении принципа равноудаленности

Небензя: секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности по Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, когда речь идет о конфликте на Украине, ряд правозащитных и гуманитарных учреждений организации, работающих на украинской территории, далеко не беспристрастны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В пятницу пройдет запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западных вооружений Киеву.
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"У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются", - сказал Небензя.
"То же самое касается Секретариата ООН, который должен придерживаться принципа равноудаленности, однако на практике его постоянно нарушает", - добавил он.
По его словам, далеко не беспристрастны и различные специализированные учреждения ООН, в том числе работающие на Украине на правозащитном и гуманитарном направлениях.
Ряд западных стран ранее разрешили Киеву использовать оружие, которое они поставляют Украине, для ударов по территории России за пределами зоны СВО. США, к примеру, дали "зеленый свет" на применение Украиной американского оружия для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова. К Вашингтону также присоединились Берлин и Париж. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверял, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений".
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В прошлую пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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