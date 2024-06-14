Рейтинг@Mail.ru
У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nato-1952954140.html
У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг
У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2024
У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг
Страны НАТО наращивают свои военные возможности, альянс имеет в настоящее время порядка 500 тысяч военных в высокой степени готовности, сказал генсек Йенс... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:40
2024-06-14T16:40
специальная военная операция на украине
россия
нато
в мире
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950356338_0:18:3075:1747_1920x0_80_0_0_58e0df07c661fbebd3ffcdaaa304422a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО наращивают свои военные возможности, альянс имеет в настоящее время порядка 500 тысяч военных в высокой степени готовности, сказал генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе. "Мы в настоящее время наращиваем готовность сил НАТО. 500 тысяч военных НАТО в разных структурах находятся в состоянии высокой готовности, это значительно больше, чем было согласовано на саммите в Мадриде. Они могут быть задействованы в течение нескольких дней на любом необходимом направлении", - сказал он. По словам генсека, страны блока планируют в ближайшие пять лет также усилить свою коллективную оборону системами ПВО, а также истребителями новейшего поколения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950356338_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c3f923fade111de6af47d633b101ab18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг

Столтенберг: 500 тысяч военных НАТО могут быть задействованы в несколько дней

© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО
Американские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО наращивают свои военные возможности, альянс имеет в настоящее время порядка 500 тысяч военных в высокой степени готовности, сказал генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе.
"Мы в настоящее время наращиваем готовность сил НАТО. 500 тысяч военных НАТО в разных структурах находятся в состоянии высокой готовности, это значительно больше, чем было согласовано на саммите в Мадриде. Они могут быть задействованы в течение нескольких дней на любом необходимом направлении", - сказал он. По словам генсека, страны блока планируют в ближайшие пять лет также усилить свою коллективную оборону системами ПВО, а также истребителями новейшего поколения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВ миреЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала