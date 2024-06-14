У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг
Столтенберг: 500 тысяч военных НАТО могут быть задействованы в несколько дней
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО наращивают свои военные возможности, альянс имеет в настоящее время порядка 500 тысяч военных в высокой степени готовности, сказал генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе.
"Мы в настоящее время наращиваем готовность сил НАТО. 500 тысяч военных НАТО в разных структурах находятся в состоянии высокой готовности, это значительно больше, чем было согласовано на саммите в Мадриде. Они могут быть задействованы в течение нескольких дней на любом необходимом направлении", - сказал он. По словам генсека, страны блока планируют в ближайшие пять лет также усилить свою коллективную оборону системами ПВО, а также истребителями новейшего поколения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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