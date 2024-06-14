https://ria.ru/20240614/nato-1952954140.html

У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг

У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2024

У НАТО есть 500 тысяч военных в высокой готовности, заявил Столтенберг

Страны НАТО наращивают свои военные возможности, альянс имеет в настоящее время порядка 500 тысяч военных в высокой степени готовности, сказал генсек Йенс... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:40

2024-06-14T16:40

2024-06-14T16:40

специальная военная операция на украине

россия

нато

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО наращивают свои военные возможности, альянс имеет в настоящее время порядка 500 тысяч военных в высокой степени готовности, сказал генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе. "Мы в настоящее время наращиваем готовность сил НАТО. 500 тысяч военных НАТО в разных структурах находятся в состоянии высокой готовности, это значительно больше, чем было согласовано на саммите в Мадриде. Они могут быть задействованы в течение нескольких дней на любом необходимом направлении", - сказал он. По словам генсека, страны блока планируют в ближайшие пять лет также усилить свою коллективную оборону системами ПВО, а также истребителями новейшего поколения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, в мире, йенс столтенберг