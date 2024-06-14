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Депутат призвал ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО
Депутат призвал ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО - РИА Новости, 14.06.2024
Депутат призвал ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование украинских войск начать "крестовый поход" против НАТО. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:59
2024-06-14T06:59
2024-06-14T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование украинских войск начать "крестовый поход" против НАТО. "НАТО является главным виновником и причиной бед, которые постигли Украину и украинский народ. Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политики американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО. Сегодня НАТО - главный враг для мирного и процветающего будущего Украины", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, такой сценарий стал бы хорошим подспорьем для того, чтобы изгнать натовских оккупантов с территории Украины, освободиться от западной зависимости и снова вернуться на путь развития и процветания вместе с Россией.
https://ria.ru/20240118/rozysk-1922048864.html
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в мире, украина, россия, михаил шеремет, нато, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Депутат призвал ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО
Депутат Шеремет призвал командование ВСУ начать крестовый поход против НАТО