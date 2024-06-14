https://ria.ru/20240614/napadenie-1952894342.html
На Кубани пьяный мужчина напал с ножом на полицейского
На Кубани пьяный мужчина напал с ножом на полицейского - РИА Новости, 14.06.2024
На Кубани пьяный мужчина напал с ножом на полицейского
Следователи завели уголовное дело после того, как пьяный ранее судимый житель города Гулькевичи на Кубани напал с ножом на патрульного полицейского, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:20
2024-06-14T14:20
2024-06-14T14:28
происшествия
россия
гулькевичский район
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пьяный ранее судимый житель города Гулькевичи на Кубани напал с ножом на патрульного полицейского, сообщили в краевом СУСК. "Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). В настоящее время ему предъявлено обвинения в совершении данного преступления", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на среду сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гулькевичскому району при патрулировании около дома на улице Малиновского встретили нетрезвого мужчину. Правоохранитель остановил его для проверки документов. В этот момент фигурант достал нож и ударил полицейского в грудную клетку. По данным краевого ГУ МВД, сотрудника полиции прооперировали. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Напавший на него местный житель был ранее судим. Фигурант заключен под стражу, добавляют в Следственном комитете.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951334552.html
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россия
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происшествия, россия, гулькевичский район
Происшествия, Россия, Гулькевичский район
На Кубани пьяный мужчина напал с ножом на полицейского
В Гулькевичах пьяный мужчина напал с ножом на полицейского