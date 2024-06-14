https://ria.ru/20240614/nagrady-1952997770.html

Губернатор Малков вручил региональные награды рязанским медикам

Губернатор Малков вручил региональные награды рязанским медикам - РИА Новости, 14.06.2024

Губернатор Малков вручил региональные награды рязанским медикам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником и вручил региональные награды, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:03

2024-06-14T19:03

2024-06-14T19:03

рязанская область

рязанская область

рязань

павел малков

день медицинского работника в россии

день медицинского работника

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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником и вручил региональные награды, сообщила пресс-служба правительства региона. "Глава региона поздравил представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником… Павел Малков вручил лучшим медработникам знаки "За усердие", Почетные грамоты и Благодарности губернатора", - говорится в сообщении. По словам Павла Малкова, в прошлом году в районах области открыли 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году строятся еще 31 ФАП и две амбулатории. Началось возведение новой поликлиники в Рязани на 1200 посещений в смену. В планах – создание современного плазмоцентра на базе станции переливания крови. За последний год, подчеркнул губернатор, приобретено более 1000 единиц цифрового медоборудования, которое сразу подключается к единой информационной системе. Обновлено больше половины парка всей автомобильной техники, закуплено 116 новых машин скорой помощи. Регион занял второе место в стране по темпам снижения смертности трудоспособного населения и первое – по темпам сокращения смертности от онкологии. Младенческая смертность сократилась более чем вдвое. "Ничего нет важнее спасения жизни и здоровья людей. Вижу и очень ценю вашу работу, горжусь каждым достижением. Вы с честью, самоотверженно выполняете профессиональный долг", - обратился к медикам Павел Малков.

https://ria.ru/20240311/mediki-1932372316.html

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Алёна Пава

рязанская область, рязань, павел малков, день медицинского работника в россии, день медицинского работника