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Губернатор Малков вручил региональные награды рязанским медикам
Губернатор Малков вручил региональные награды рязанским медикам - РИА Новости, 14.06.2024
Губернатор Малков вручил региональные награды рязанским медикам
Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником и вручил региональные награды, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:03
2024-06-14T19:03
2024-06-14T19:03
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
день медицинского работника в россии
день медицинского работника
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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником и вручил региональные награды, сообщила пресс-служба правительства региона. "Глава региона поздравил представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником… Павел Малков вручил лучшим медработникам знаки "За усердие", Почетные грамоты и Благодарности губернатора", - говорится в сообщении. По словам Павла Малкова, в прошлом году в районах области открыли 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году строятся еще 31 ФАП и две амбулатории. Началось возведение новой поликлиники в Рязани на 1200 посещений в смену. В планах – создание современного плазмоцентра на базе станции переливания крови. За последний год, подчеркнул губернатор, приобретено более 1000 единиц цифрового медоборудования, которое сразу подключается к единой информационной системе. Обновлено больше половины парка всей автомобильной техники, закуплено 116 новых машин скорой помощи. Регион занял второе место в стране по темпам снижения смертности трудоспособного населения и первое – по темпам сокращения смертности от онкологии. Младенческая смертность сократилась более чем вдвое. "Ничего нет важнее спасения жизни и здоровья людей. Вижу и очень ценю вашу работу, горжусь каждым достижением. Вы с честью, самоотверженно выполняете профессиональный долг", - обратился к медикам Павел Малков.
https://ria.ru/20240311/mediki-1932372316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, рязань, павел малков, день медицинского работника в россии, день медицинского работника
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, День медицинского работника в России, День медицинского работника
РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником и вручил региональные награды, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Глава региона поздравил представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником… Павел Малков вручил лучшим медработникам знаки "За усердие", Почетные грамоты и Благодарности губернатора", - говорится в сообщении.
По словам Павла Малкова, в прошлом году в районах области открыли 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году строятся еще 31 ФАП и две амбулатории. Началось возведение новой поликлиники в Рязани
на 1200 посещений в смену. В планах – создание современного плазмоцентра на базе станции переливания крови.
За последний год, подчеркнул губернатор, приобретено более 1000 единиц цифрового медоборудования, которое сразу подключается к единой информационной системе. Обновлено больше половины парка всей автомобильной техники, закуплено 116 новых машин скорой помощи. Регион занял второе место в стране по темпам снижения смертности трудоспособного населения и первое – по темпам сокращения смертности от онкологии. Младенческая смертность сократилась более чем вдвое.
"Ничего нет важнее спасения жизни и здоровья людей. Вижу и очень ценю вашу работу, горжусь каждым достижением. Вы с честью, самоотверженно выполняете профессиональный долг", - обратился к медикам Павел Малков.