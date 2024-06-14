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Мосгордума наградила журналистов РИА Новости - РИА Новости, 14.06.2024
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13:18 14.06.2024
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Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости - РИА Новости, 14.06.2024
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:18
2024-06-14T13:18
общество
алексей шапошников
московская городская дума
нтв (телеканал)
риа новости
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибшем операторе НТВ Валерии Кожине. "Сегодня в зале действительно находятся представители средств массовой информации, которые на протяжении долгих лет помогают нам рассказывать москвичам о работе московского парламента", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Благодарственное письмо от председателя столичного парламента Алексея Шапошникова за популяризацию проектов и программ, реализуемых Московской городской думой, было вручено заместителю руководителя редакции общественно-политической информации, руководителю группы "Общество и культура" Марии Зыбиной, за всестороннее освещение деятельности столичного парламента в 2023 году - руководителю группы "Новости Москвы" Ольге Овчинниковой.
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общество, алексей шапошников, московская городская дума, нтв (телеканал), риа новости
Общество, Алексей Шапошников, Московская городская дума, НТВ (телеканал), РИА Новости
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости

МГД наградила журналистов РИА Новости за освещение работы столичного парламента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибшем операторе НТВ Валерии Кожине.
«
"Сегодня в зале действительно находятся представители средств массовой информации, которые на протяжении долгих лет помогают нам рассказывать москвичам о работе московского парламента", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Благодарственное письмо от председателя столичного парламента Алексея Шапошникова за популяризацию проектов и программ, реализуемых Московской городской думой, было вручено заместителю руководителя редакции общественно-политической информации, руководителю группы "Общество и культура" Марии Зыбиной, за всестороннее освещение деятельности столичного парламента в 2023 году - руководителю группы "Новости Москвы" Ольге Овчинниковой.
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ОбществоАлексей ШапошниковМосковская городская думаНТВ (телеканал)РИА Новости
 
 
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