https://ria.ru/20240614/nagrada-1952864399.html

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости - РИА Новости, 14.06.2024

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости

Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:18

2024-06-14T13:18

2024-06-14T13:18

общество

алексей шапошников

московская городская дума

нтв (телеканал)

риа новости

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибшем операторе НТВ Валерии Кожине. "Сегодня в зале действительно находятся представители средств массовой информации, которые на протяжении долгих лет помогают нам рассказывать москвичам о работе московского парламента", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Благодарственное письмо от председателя столичного парламента Алексея Шапошникова за популяризацию проектов и программ, реализуемых Московской городской думой, было вручено заместителю руководителя редакции общественно-политической информации, руководителю группы "Общество и культура" Марии Зыбиной, за всестороннее освещение деятельности столичного парламента в 2023 году - руководителю группы "Новости Москвы" Ольге Овчинниковой.

https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921458437.html

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общество, алексей шапошников, московская городская дума, нтв (телеканал), риа новости