https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html

Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня

Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня - РИА Новости, 14.06.2024

Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня

До конца июня в Москве ожидается, как минимум, два дождливых периода, текущий месяц войдет в историю как теплый и очень влажный, сообщила главный специалист... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:54

2024-06-14T12:54

2024-06-14T12:54

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. До конца июня в Москве ожидается, как минимум, два дождливых периода, текущий месяц войдет в историю как теплый и очень влажный, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "По нашим прогнозам до конца июня ожидается еще, как минимум, два периода дождливой погоды. И, похоже, в историю текущий месяц войдет как теплый и очень влажный", - написала Позднякова. Она добавила, что суммарное количество осадков за месяц может превысить норму почти в три раза.

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943294174.html

москва

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общество, москва, татьяна позднякова