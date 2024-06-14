https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня
Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня - РИА Новости, 14.06.2024
Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня
До конца июня в Москве ожидается, как минимум, два дождливых периода, текущий месяц войдет в историю как теплый и очень влажный, сообщила главный специалист... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:54
2024-06-14T12:54
2024-06-14T12:54
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. До конца июня в Москве ожидается, как минимум, два дождливых периода, текущий месяц войдет в историю как теплый и очень влажный, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "По нашим прогнозам до конца июня ожидается еще, как минимум, два периода дождливой погоды. И, похоже, в историю текущий месяц войдет как теплый и очень влажный", - написала Позднякова. Она добавила, что суммарное количество осадков за месяц может превысить норму почти в три раза.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943294174.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики предупредили москвичей о двух дождливых периодах до конца июня
В Москве будет теплый и влажный июнь, до конца месяца ожидаются 2 периода дождей