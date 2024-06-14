В Москве задержали мужчину за незаконное создание религиозной организации
В Москве задержали мужчину за попытку незаконно создать религиозную организацию
© МВД Медиа/ВКонтактеПроведение оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение незаконной миграции в городе Котельники
Проведение оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение незаконной миграции в городе Котельники
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в незаконном создании юридического лица для регистрации местной религиозной организации, задержан в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"При проведении оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили территорию обслуживания в городском округе Котельники. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области задержали в городе Котельники 44-летнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном создании юридического лица ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что злоумышленник преднамеренно предоставил в уполномоченные органы поддельные документы для государственной регистрации местной религиозной организации мусульман.
Возбуждено уголовное дело о незаконное образовании (создании, реорганизации) юридического лица. Фигуранту получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, в ходе рейда в отношении 16 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.