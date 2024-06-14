Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину за незаконное создание религиозной организации - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 14.06.2024 (обновлено: 09:50 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html
В Москве задержали мужчину за незаконное создание религиозной организации
В Москве задержали мужчину за незаконное создание религиозной организации - РИА Новости, 14.06.2024
В Москве задержали мужчину за незаконное создание религиозной организации
Мужчина, подозреваемый в незаконном создании юридического лица для регистрации местной религиозной организации, задержан в Москве, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:24
2024-06-14T09:50
происшествия
россия
москва
котельники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952786153_0:85:1398:871_1920x0_80_0_0_4d5f8f230a82b00720132cc9ca99da76.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в незаконном создании юридического лица для регистрации местной религиозной организации, задержан в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа". "При проведении оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили территорию обслуживания в городском округе Котельники. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области задержали в городе Котельники 44-летнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном создании юридического лица ", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник преднамеренно предоставил в уполномоченные органы поддельные документы для государственной регистрации местной религиозной организации мусульман. Возбуждено уголовное дело о незаконное образовании (создании, реорганизации) юридического лица. Фигуранту получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в ходе рейда в отношении 16 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.
https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
россия
москва
котельники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952786153_103:0:1264:871_1920x0_80_0_0_10924078edd2db673db9c62a65a33857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, котельники
Происшествия, Россия, Москва, Котельники
В Москве задержали мужчину за незаконное создание религиозной организации

В Москве задержали мужчину за попытку незаконно создать религиозную организацию

© МВД Медиа/ВКонтактеПроведение оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение незаконной миграции в городе Котельники
Проведение оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение незаконной миграции в городе Котельники
© МВД Медиа/ВКонтакте
Проведение оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение незаконной миграции в городе Котельники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в незаконном создании юридического лица для регистрации местной религиозной организации, задержан в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"При проведении оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили территорию обслуживания в городском округе Котельники. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области задержали в городе Котельники 44-летнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном создании юридического лица ", - говорится в сообщении.
Главарь запрещенной в России секты Фалуньгун, член ассоциации Фалунь Дафа* Наталья Миненкова в Тушинском суде города Москвы. 4 мая 2024 года
Суд арестовал главаря секты "Фалуньгун"*
4 мая, 15:55
Отмечается, что злоумышленник преднамеренно предоставил в уполномоченные органы поддельные документы для государственной регистрации местной религиозной организации мусульман.
Возбуждено уголовное дело о незаконное образовании (создании, реорганизации) юридического лица. Фигуранту получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, в ходе рейда в отношении 16 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
29 марта, 20:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваКотельники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала