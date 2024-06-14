https://ria.ru/20240614/moskalkova-1952981378.html

Аппарат Москальковой помог женщине вернуться на Украину к сыну

Аппарат Москальковой помог женщине вернуться на Украину к сыну - РИА Новости, 14.06.2024

Аппарат Москальковой помог женщине вернуться на Украину к сыну

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что её аппарат совместно с миграционной службой МВД России и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:06

2024-06-14T18:06

2024-06-14T18:06

россия

украина

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что её аппарат совместно с миграционной службой МВД России и пограничниками помог женщине вернуться на Украину к сыну. Москалькова рассказала, что к ней обратилась гражданка Украины, которая временно находилась в России, с просьбой оказать содействие в выезде к сыну на Украину. Кроме того, обращения по этому вопросу поступили к уполномоченному и от руководителя Региональной делегации МККК, и от украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. Ситуация осложнялась тем, что документы, удостоверяющие ее личность, были утрачены, и она не имела возможности приобрести билеты и выехать к сыну на Украину, а также ей требовалась медицинская помощь. "Во взаимодействии с миграционной службой МВД России и нашими пограничниками помогли решить эти вопросы, и сегодня сотрудники моего аппарата сопроводили женщину до российско-украинской границы, где ее встретили представители украинского омбудсмена и МККК. Ожидаем ответной акции по гуманитарной помощи нашим граждан от украинской стороны", - сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20231130/moskalkova-1913033223.html

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россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк)