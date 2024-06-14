https://ria.ru/20240614/molniya-1953041535.html
В Стамбуле после удара молнии сгорел дом
В Стамбуле после удара молнии сгорел дом - РИА Новости, 14.06.2024
В Стамбуле после удара молнии сгорел дом
Дом сгорел в стамбульском районе Ускюдар на азиатской стороне города после удара молнии, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:54
2024-06-14T22:54
2024-06-14T22:54
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СТАМБУЛ, 14 июн - РИА Новости. Дом сгорел в стамбульском районе Ускюдар на азиатской стороне города после удара молнии, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции. "Пожар в деревянном доме начался около 20.00 (время совпадает с мск - ред.) после удара молнии в районе Ускюдар. Огонь удалось потушить", - сообщили на подстанции. Собеседник агентства отметил, что жертв удалось избежать, так как дом был заброшен. Ливень с грозой обрушился на Стамбул вечером в пятницу после недели изнуряющей жары выше 30 градусов, что на 6-8 градусов выше сезонной нормы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире
В Стамбуле после удара молнии сгорел дом
В стамбульском районе Ускюдар после удара молнии сгорел дом, пострадавших нет
СТАМБУЛ, 14 июн - РИА Новости. Дом сгорел в стамбульском районе Ускюдар на азиатской стороне города после удара молнии, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции.
"Пожар в деревянном доме начался около 20.00 (время совпадает с мск - ред.) после удара молнии в районе Ускюдар. Огонь удалось потушить", - сообщили на подстанции.
Собеседник агентства отметил, что жертв удалось избежать, так как дом был заброшен.
Ливень с грозой обрушился на Стамбул вечером в пятницу после недели изнуряющей жары выше 30 градусов, что на 6-8 градусов выше сезонной нормы.