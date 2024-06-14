https://ria.ru/20240614/molniya-1953041535.html

В Стамбуле после удара молнии сгорел дом

В Стамбуле после удара молнии сгорел дом - РИА Новости, 14.06.2024

В Стамбуле после удара молнии сгорел дом

Дом сгорел в стамбульском районе Ускюдар на азиатской стороне города после удара молнии, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:54

2024-06-14T22:54

2024-06-14T22:54

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СТАМБУЛ, 14 июн - РИА Новости. Дом сгорел в стамбульском районе Ускюдар на азиатской стороне города после удара молнии, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции. "Пожар в деревянном доме начался около 20.00 (время совпадает с мск - ред.) после удара молнии в районе Ускюдар. Огонь удалось потушить", - сообщили на подстанции. Собеседник агентства отметил, что жертв удалось избежать, так как дом был заброшен. Ливень с грозой обрушился на Стамбул вечером в пятницу после недели изнуряющей жары выше 30 градусов, что на 6-8 градусов выше сезонной нормы.

стамбул

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире