https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952827960.html

Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия

Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия - РИА Новости, 14.06.2024

Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия

Блок "Победа" обсудит с представителями блока коммунистов и социалистов Молдавии совместные действия, чтобы добиться отставки Игоря Гросу с должности спикера... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:52

2024-06-14T11:52

2024-06-14T11:52

в мире

молдавия

игорь гросу

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Блок "Победа" обсудит с представителями блока коммунистов и социалистов Молдавии совместные действия, чтобы добиться отставки Игоря Гросу с должности спикера парламента, заявила депутат Марина Таубер. Спикер парламента в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Василия Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В пятницу у здания парламента возник стихийный митинг в поддержку депутатов оппозиции. "Мы перед вами сейчас подписываем проект о создании комиссии для отзыва с должности спикера парламента Игоря Гросу, а также проект постановления о его отстранении. Мы передадим этот документ коллегам из блока коммунистов и социалистов, мы знаем, что они выступили с похожей инициативой, нам есть, что обсудить. Надеемся, что вся оппозиция сплотится для борьбы с партией "Действие и солидарность" и (президентом Молдавии - ред.) Майей Санду", - заявила на митинге Таубер. В соответствии с конституцией, глава парламента может быть отозван парламентом в любое время тайным голосованием по инициативе одной трети избранных депутатов. Вице-спикер парламента от блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча сообщил в пятницу, что блок подготовил проект отставки Гросу, однако депутаты правящей партии отказались вносить его в повестку. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240613/oppozitsiya-1952734914.html

https://ria.ru/20240614/grosu-1952798112.html

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, майя санду