https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952827960.html
Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия
Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия - РИА Новости, 14.06.2024
Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия
Блок "Победа" обсудит с представителями блока коммунистов и социалистов Молдавии совместные действия, чтобы добиться отставки Игоря Гросу с должности спикера... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:52
2024-06-14T11:52
2024-06-14T11:52
в мире
молдавия
игорь гросу
марина таубер
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Блок "Победа" обсудит с представителями блока коммунистов и социалистов Молдавии совместные действия, чтобы добиться отставки Игоря Гросу с должности спикера парламента, заявила депутат Марина Таубер. Спикер парламента в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Василия Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В пятницу у здания парламента возник стихийный митинг в поддержку депутатов оппозиции. "Мы перед вами сейчас подписываем проект о создании комиссии для отзыва с должности спикера парламента Игоря Гросу, а также проект постановления о его отстранении. Мы передадим этот документ коллегам из блока коммунистов и социалистов, мы знаем, что они выступили с похожей инициативой, нам есть, что обсудить. Надеемся, что вся оппозиция сплотится для борьбы с партией "Действие и солидарность" и (президентом Молдавии - ред.) Майей Санду", - заявила на митинге Таубер. В соответствии с конституцией, глава парламента может быть отозван парламентом в любое время тайным голосованием по инициативе одной трети избранных депутатов. Вице-спикер парламента от блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча сообщил в пятницу, что блок подготовил проект отставки Гросу, однако депутаты правящей партии отказались вносить его в повестку. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240613/oppozitsiya-1952734914.html
https://ria.ru/20240614/grosu-1952798112.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Марина Таубер, Майя Санду
Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия
Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия для отставки спикера
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Блок "Победа" обсудит с представителями блока коммунистов и социалистов Молдавии совместные действия, чтобы добиться отставки Игоря Гросу с должности спикера парламента, заявила депутат Марина Таубер.
Спикер парламента в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Василия Боли
, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В пятницу у здания парламента возник стихийный митинг в поддержку депутатов оппозиции.
"Мы перед вами сейчас подписываем проект о создании комиссии для отзыва с должности спикера парламента Игоря Гросу, а также проект постановления о его отстранении. Мы передадим этот документ коллегам из блока коммунистов и социалистов, мы знаем, что они выступили с похожей инициативой, нам есть, что обсудить. Надеемся, что вся оппозиция сплотится для борьбы с партией "Действие и солидарность" и (президентом Молдавии - ред.) Майей Санду
", - заявила на митинге Таубер.
В соответствии с конституцией, глава парламента может быть отозван парламентом в любое время тайным голосованием по инициативе одной трети избранных депутатов. Вице-спикер парламента от блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча сообщил в пятницу, что блок подготовил проект отставки Гросу, однако депутаты правящей партии отказались вносить его в повестку.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.