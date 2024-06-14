Представители блока "Победа" хотят попасть на заседание парламента
Депутаты блока "Победа" хотят попасть в парламент Молдавии вопреки запрету
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Представители блока "Победа" намерены попасть на заседание парламента, несмотря на то, что накануне были отстранены от участия в пяти заседаниях, сообщил депутат Вадим Фотеску.
Спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Те, в свою очередь, заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовало 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский.
"Мы попробуем зайти, нам не запрещал никто заходить в здание, тем более, что у нас там есть личные кабинеты, в которых мы можем работать. Мы попытаемся зайти на пленарное заседание, посмотрим, что из этого получится, поскольку мы считаем, что вчерашнее решение о запрете нашего присутствия на пяти заседаниях незаконно, никаких нарушений с нашей стороны не было", - заявил Фотеску журналистам.
У здания парламента собрались сторонники блока "Победа", которые решили высказать свое несогласие с запретом с отношении оппозиционных депутатов. Участники акции протеста скандируют "Долой диктатуру".
С критикой в адрес ПДС и его лидера ранее в четверг выступили члены другой оппозиционной силы парламента – Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые призвали Гросу добровольно уйти в отставку. Вице-спикер законодательного собрания от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент нефункционален и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны пройти одновременно с президентскими 20 октября.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.