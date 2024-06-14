https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952768880.html

Депутата парламента Молдавии пытались задержать в аэропорту

Депутата парламента Молдавии пытались задержать в аэропорту - РИА Новости, 14.06.2024

Депутата парламента Молдавии пытались задержать в аэропорту

Депутат парламента от блока "Победа" Александр Суходольский заявил, что его пытались задержать в аэропорту Кишинева несмотря на депутатскую неприкосновенность. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:43

2024-06-14T08:43

2024-06-14T08:43

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

марина таубер

дмитрий константинов

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Депутат парламента от блока "Победа" Александр Суходольский заявил, что его пытались задержать в аэропорту Кишинева несмотря на депутатскую неприкосновенность. Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. В среду глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в аэропорту задержали ее адвоката, а также еще более 100 пассажиров, вернувшихся из России, их продержали там больше шести часов. "Режим Санду... продолжает топтать конституцию Молдавии. Сегодня в международном аэропорту Кишинева меня попытались задержать для проведения дополнительного обыска и досмотра личных вещей, а также для ряда других весьма странных и слабо объяснимых с точки зрения закона действий… Уже в понедельник я обжалую действия силовиков в порядке, предусмотренном законом", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, статус депутата парламента гарантирует неприкосновенность, но теперь в Молдавии "ни у кого де-факто нет никаких гражданских прав и свобод". "Если ты смеешь пребывать в оппозиции и критикуешь власть - твои права попросту не соблюдаются никем из уполномоченных государственных лиц. Я обратился в Службу 112, а также во всевозможные другие службы, чтобы зафиксировать факт вопиющего беспредела правоохранительных органов, грубо попирающих статус депутата парламента Республики Молдова", - подчеркнул Суходольский. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942630412.html

https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, марина таубер, дмитрий константинов, евразийский экономический союз