Депутата парламента Молдавии пытались задержать в аэропорту
Депутата от блока "Победа" Суходольского пытались задержать в аэропорту Кишинева
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Депутат парламента от блока "Победа" Александр Суходольский заявил, что его пытались задержать в аэропорту Кишинева несмотря на депутатскую неприкосновенность.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. В среду глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в аэропорту задержали ее адвоката, а также еще более 100 пассажиров, вернувшихся из России, их продержали там больше шести часов.
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"Режим Санду... продолжает топтать конституцию Молдавии. Сегодня в международном аэропорту Кишинева меня попытались задержать для проведения дополнительного обыска и досмотра личных вещей, а также для ряда других весьма странных и слабо объяснимых с точки зрения закона действий… Уже в понедельник я обжалую действия силовиков в порядке, предусмотренном законом", - написал Суходольский в своем Telegram-канале.
По его словам, статус депутата парламента гарантирует неприкосновенность, но теперь в Молдавии "ни у кого де-факто нет никаких гражданских прав и свобод".
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"Если ты смеешь пребывать в оппозиции и критикуешь власть - твои права попросту не соблюдаются никем из уполномоченных государственных лиц. Я обратился в Службу 112, а также во всевозможные другие службы, чтобы зафиксировать факт вопиющего беспредела правоохранительных органов, грубо попирающих статус депутата парламента Республики Молдова", - подчеркнул Суходольский.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.