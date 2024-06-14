Рейтинг@Mail.ru
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 14.06.2024 (обновлено: 16:25 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/mo-1952948236.html
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО сбили за неделю в зоне СВО истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. 13 оперативно-тактических ракет США ATACMS... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:21
2024-06-14T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю в зоне СВО истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. 13 оперативно-тактических ракет США ATACMS производства США, три ракеты Patriot, 465 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены: 13 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 465 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952947725.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ

МО: ПВО за неделю уничтожила истребитель МиГ-29, 2 вертолета Ми-8 и 465 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения СВО
ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю в зоне СВО истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. 13 оперативно-тактических ракет США ATACMS производства США, три ракеты Patriot, 465 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены: 13 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 465 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала