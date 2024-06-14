https://ria.ru/20240614/mo-1952948236.html
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО сбили за неделю в зоне СВО истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. 13 оперативно-тактических ракет США ATACMS... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:21
2024-06-14T16:21
2024-06-14T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю в зоне СВО истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. 13 оперативно-тактических ракет США ATACMS производства США, три ракеты Patriot, 465 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены: 13 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 465 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952947725.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ПВО России за неделю уничтожила истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
МО: ПВО за неделю уничтожила истребитель МиГ-29, 2 вертолета Ми-8 и 465 БПЛА ВСУ