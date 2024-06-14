https://ria.ru/20240614/miroustroystvo-1952746002.html
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям
В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:37
2024-06-14T00:37
2024-06-14T01:10
россия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927751823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a2c319bcc070530e5a561a57889ddda.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Вне всякого сомнения, упомянутые процессы приближают становление нового мироустройства, где нет места санкциям, эксплуатации и лжи. Известный принцип единства в многообразии, использующийся во многих сферах нашей жизни, благодаря антинеоколониальному Движению должен обрести новый смысл и наконец найти применение во всей системе международных отношений", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Медведев подчеркнул, что именно поэтому инициированное "Единой Россией" Движение "За свободу наций!" с опорой на многолетние традиции Союза ССР в области борьбы с колониализмом и его последствиями является важнейшим шагом к консолидации народов мира в борьбе с неоколонизаторами.
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952491789.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927751823_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_279fb25abd6607184e00237f60563efe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи