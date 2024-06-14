Рейтинг@Mail.ru
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 14.06.2024 (обновлено: 01:10 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/miroustroystvo-1952746002.html
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям
В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:37
2024-06-14T01:10
россия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927751823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a2c319bcc070530e5a561a57889ddda.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Вне всякого сомнения, упомянутые процессы приближают становление нового мироустройства, где нет места санкциям, эксплуатации и лжи. Известный принцип единства в многообразии, использующийся во многих сферах нашей жизни, благодаря антинеоколониальному Движению должен обрести новый смысл и наконец найти применение во всей системе международных отношений", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Медведев подчеркнул, что именно поэтому инициированное "Единой Россией" Движение "За свободу наций!" с опорой на многолетние традиции Союза ССР в области борьбы с колониализмом и его последствиями является важнейшим шагом к консолидации народов мира в борьбе с неоколонизаторами.
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952491789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927751823_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_279fb25abd6607184e00237f60563efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям

Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Вне всякого сомнения, упомянутые процессы приближают становление нового мироустройства, где нет места санкциям, эксплуатации и лжи. Известный принцип единства в многообразии, использующийся во многих сферах нашей жизни, благодаря антинеоколониальному Движению должен обрести новый смысл и наконец найти применение во всей системе международных отношений", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
Медведев подчеркнул, что именно поэтому инициированное "Единой Россией" Движение "За свободу наций!" с опорой на многолетние традиции Союза ССР в области борьбы с колониализмом и его последствиями является важнейшим шагом к консолидации народов мира в борьбе с неоколонизаторами.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Медведев предложил передать все виды вооружений врагам Запада
Вчера, 10:08
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала