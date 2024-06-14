https://ria.ru/20240614/miroustroystvo-1952746002.html

Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям

Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям

В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:37

2024-06-14T00:37

2024-06-14T01:10

россия

дмитрий медведев

единая россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927751823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a2c319bcc070530e5a561a57889ddda.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Вне всякого сомнения, упомянутые процессы приближают становление нового мироустройства, где нет места санкциям, эксплуатации и лжи. Известный принцип единства в многообразии, использующийся во многих сферах нашей жизни, благодаря антинеоколониальному Движению должен обрести новый смысл и наконец найти применение во всей системе международных отношений", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Медведев подчеркнул, что именно поэтому инициированное "Единой Россией" Движение "За свободу наций!" с опорой на многолетние традиции Союза ССР в области борьбы с колониализмом и его последствиями является важнейшим шагом к консолидации народов мира в борьбе с неоколонизаторами.

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952491789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире