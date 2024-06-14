https://ria.ru/20240614/mir-1953039947.html
ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации
ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации - РИА Новости, 14.06.2024
ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации
ООН выступает за достижение мира на Украине на основе устава организации, ее резолюций и международного права, заявил на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:47
2024-06-14T22:47
2024-06-14T22:47
специальная военная операция на украине
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ООН, 14 июн – РИА Новости. ООН выступает за достижение мира на Украине на основе устава организации, ее резолюций и международного права, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине. В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Хак при этом не ответил на вопрос, видел ли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш соответствующее предложение и какая у него позиция по данному вопросу, лишь отметив, что в организации хотят видеть на Украине "мир, основанный на уставе ООН", ее резолюций и международном праве.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Фархан Хак, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, НАТО
ООН выступила за достижение мира на Украине на основе устава организации
Офис Гутерреша: ООН хочет добиться мира на Украине на основе устава организации