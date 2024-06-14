https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html

В Москве за четыре месяца выдворили более двух тысяч мигрантов

В Москве за четыре месяца выдворили более двух тысяч мигрантов - РИА Новости, 14.06.2024

В Москве за четыре месяца выдворили более двух тысяч мигрантов

В Москве более двух тысяч иностранцев выдворены из РФ за нарушения миграционного законодательства за четыре месяца 2024 года, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:26

2024-06-14T15:26

2024-06-14T15:27

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москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Москве более двух тысяч иностранцев выдворены из РФ за нарушения миграционного законодательства за четыре месяца 2024 года, сообщается на сайте столичного главка МВД России. "За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности за четыре месяца 2024 года привлечено свыше 10 тысяч иностранных граждан, из них более восьми тысяч – за нарушение режима пребывания, более двух тысяч – за незаконное осуществление трудовой деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейскими за эти четыре месяца было проверено около шести тысяч объектов в столице: помещения в гостиницах, общежитиях и хостелах, промышленные предприятия, строительные объекты и жилой сектор. Отмечается, что за нарушение порядка привлечения к труду иностранцев составлено более двух тысяч административных материалов, по результатам рассмотрения которых наложено штрафных санкций почти на 100 миллионов рублей. "По решению судебных органов за пределы Российской Федерации выдворено свыше двух тысяч иностранных граждан, 350 лиц помещено в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Органами дознания возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240604/migranty-1950504307.html

https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

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