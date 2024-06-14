https://ria.ru/20240614/migranty-1952817640.html

Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев

Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 14.06.2024

Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в 1-ом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:30

2024-06-14T11:30

2024-06-14T11:34

россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в 1-ом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, следует из заключения комитета. "Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в 1-ом чтении проект федерального закона № 615003-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения органов внутренних дел (полиции) полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)", - говорится в документе. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступили депутаты Госдумы всех фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html

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россия, госдума рф, политика