Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 14.06.2024 (обновлено: 11:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/migranty-1952817640.html
Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев
Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 14.06.2024
Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в 1-ом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:30
2024-06-14T11:34
россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в 1-ом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, следует из заключения комитета. "Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в 1-ом чтении проект федерального закона № 615003-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения органов внутренних дел (полиции) полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)", - говорится в документе. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступили депутаты Госдумы всех фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html
https://ria.ru/20240612/ekspert-1952380270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
Комитет ГД рекомендовал принять проект о праве МВД выдворять иностранцев

Комитет ГД одобрил проект о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в 1-ом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, следует из заключения комитета.
«
"Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в 1-ом чтении проект федерального закона № 615003-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения органов внутренних дел (полиции) полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)", - говорится в документе.
Мигранты избивают подростка в парке Севастополя
Мигрантов, избивших подростка в Севастополе, выдворят из России
Вчера, 10:26
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступили депутаты Госдумы всех фракций.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел.
По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Эксперт оценил число трудовых мигрантов в России в ближайшее время
12 июня, 15:48
 
РоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала