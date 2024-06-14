https://ria.ru/20240614/medvedev-1952905763.html
Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление
Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:38
2024-06-14T14:38
2024-06-14T14:38
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Владимиром Зеленским после истечения срока его президентских полномочий. "Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны. Поэтому любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда исполняет неправомерные указания должностных лиц, назначенных незаконной властью", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление
Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — уголовное преступление