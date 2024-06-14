https://ria.ru/20240614/medvedev-1952905763.html

Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление

Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев: исполнение приказов назначенных Зеленским лиц — преступление

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:38

2024-06-14T14:38

2024-06-14T14:38

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Владимиром Зеленским после истечения срока его президентских полномочий. "Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны. Поэтому любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда исполняет неправомерные указания должностных лиц, назначенных незаконной властью", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, владимир зеленский