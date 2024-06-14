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Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными - РИА Новости, 14.06.2024
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00:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952746583.html
Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными
Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию предложил создавать гибкие механизмов взаимодействия РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:43
2024-06-14T00:43
россия
владимир путин
дмитрий медведев
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ДУБНА (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию предложил создавать гибкие механизмов взаимодействия с иностранными учёными, которые хотят работать в России, с чем согласился президент России Владимир Путин. "Несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни, может быть, нам нужно тоже подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними (иностранными учеными - ред.), потому что они все живые люди. Я имею в виду налоговые и прочие вопросы, касающиеся того, чтобы их труд в нашей стране был защищен", - сказал Медведев. Президент России Владимир Путин согласился с предложением. "Согласен. Мы над этим должны продолжать работать, и обязательно будем это делать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html
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россия, владимир путин, дмитрий медведев
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными

Медведев призвал создать гибкие механизмы взаимодействия с иностранными учеными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ДУБНА (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию предложил создавать гибкие механизмов взаимодействия с иностранными учёными, которые хотят работать в России, с чем согласился президент России Владимир Путин.
«
"Несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни, может быть, нам нужно тоже подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними (иностранными учеными - ред.), потому что они все живые люди. Я имею в виду налоговые и прочие вопросы, касающиеся того, чтобы их труд в нашей стране был защищен", - сказал Медведев.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением.
"Согласен. Мы над этим должны продолжать работать, и обязательно будем это делать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев
Вчера, 20:44
 
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