https://ria.ru/20240614/medvedev-1952746583.html

Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными

Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев предложил создать гибкие механизмы работы с зарубежными учеными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию предложил создавать гибкие механизмов взаимодействия РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:43

2024-06-14T00:43

2024-06-14T00:43

россия

владимир путин

дмитрий медведев

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ДУБНА (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию предложил создавать гибкие механизмов взаимодействия с иностранными учёными, которые хотят работать в России, с чем согласился президент России Владимир Путин. "Несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни, может быть, нам нужно тоже подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними (иностранными учеными - ред.), потому что они все живые люди. Я имею в виду налоговые и прочие вопросы, касающиеся того, чтобы их труд в нашей стране был защищен", - сказал Медведев. Президент России Владимир Путин согласился с предложением. "Согласен. Мы над этим должны продолжать работать, и обязательно будем это делать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html

россия

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россия, владимир путин, дмитрий медведев