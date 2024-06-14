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Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах - РИА Новости, 14.06.2024
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00:39 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952746314.html
Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах
Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах
Бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами, считает зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:39
2024-06-14T00:39
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura ("Привычка — вторая натура"), как гласит известная латинская пословица", - написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете". Медведев привел в пример статистику, характеризующую политическую составляющую неоколониализма. "По оценкам экспертов (замечу, американских при всей их ангажированности), с 1946 по 2000 год США более 80 раз вмешивались в избирательные процессы в других странах. Начиная с 1945 года осуществили свыше 50 попыток госпереворотов и военных интервенций", - подчеркнул Медведев.
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россия, сша, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах

Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых от них странах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura ("Привычка — вторая натура"), как гласит известная латинская пословица", - написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
Медведев привел в пример статистику, характеризующую политическую составляющую неоколониализма.
"По оценкам экспертов (замечу, американских при всей их ангажированности), с 1946 по 2000 год США более 80 раз вмешивались в избирательные процессы в других странах. Начиная с 1945 года осуществили свыше 50 попыток госпереворотов и военных интервенций", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма
16 февраля, 12:23
 
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