https://ria.ru/20240614/medvedev-1952746314.html

Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах

Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев: бывшие метрополии хотят паразитировать на зависимых странах

Бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами, считает зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:39

2024-06-14T00:39

2024-06-14T00:39

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura ("Привычка — вторая натура"), как гласит известная латинская пословица", - написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете". Медведев привел в пример статистику, характеризующую политическую составляющую неоколониализма. "По оценкам экспертов (замечу, американских при всей их ангажированности), с 1946 по 2000 год США более 80 раз вмешивались в избирательные процессы в других странах. Начиная с 1945 года осуществили свыше 50 попыток госпереворотов и военных интервенций", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240216/kolonializm-1927760638.html

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россия, сша, дмитрий медведев, единая россия, в мире