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Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке - РИА Новости, 14.06.2024
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00:36 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952745870.html
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке - РИА Новости, 14.06.2024
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке
Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:36
2024-06-14T00:36
владивосток
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться практические пути реализации совместных инициатив для справедливого будущего, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
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владивосток, россия, дмитрий медведев, единая россия
Владивосток, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке

Медведев: заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться практические пути реализации совместных инициатив для справедливого будущего, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
15 февраля, 16:05
 
ВладивостокРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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