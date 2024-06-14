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Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке

Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке - РИА Новости, 14.06.2024

Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке

Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:36

2024-06-14T00:36

2024-06-14T00:36

владивосток

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться практические пути реализации совместных инициатив для справедливого будущего, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты".

https://ria.ru/20240215/uchastniki-1927615200.html

владивосток

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владивосток, россия, дмитрий медведев, единая россия