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Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке - РИА Новости, 14.06.2024
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке
Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:36
2024-06-14T00:36
2024-06-14T00:36
владивосток
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Учредительное заседание постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!" пройдет в июне во Владивостоке, на нем будут обсуждаться практические пути реализации совместных инициатив для справедливого будущего, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
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владивосток, россия, дмитрий медведев, единая россия
Владивосток, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке
Медведев: заседание Движения "За свободу наций!" пройдет во Владивостоке