https://ria.ru/20240614/medvedev-1952745461.html
Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий
Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий
Односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий, считает зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:33
2024-06-14T00:33
2024-06-14T00:33
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" опубликованной в "Российской газете" Медведев написал, что бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами. "Одним из важнейших инструментов для реализации подобного курса неометрополии сделали односторонние санкции, противоречащие международному праву", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий
Медведев: односторонние санкции стали важными инструментами для неометрополий