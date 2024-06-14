https://ria.ru/20240614/medvedev-1952745461.html

Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий

Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев назвал односторонние санкции инструментом для неометрополий

Односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий, считает зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:33

2024-06-14T00:33

2024-06-14T00:33

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" опубликованной в "Российской газете" Медведев написал, что бывшие метрополии желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, только более изощренными средствами и методами. "Одним из важнейших инструментов для реализации подобного курса неометрополии сделали односторонние санкции, противоречащие международному праву", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html

россия

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россия, дмитрий медведев, единая россия