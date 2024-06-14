https://ria.ru/20240614/medvedev-1952744732.html

Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада

Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада

Избавить Украину от неоколониальных оков Запада получится только после выполнения всех задач специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:28

2024-06-14T00:28

2024-06-14T00:29

украина

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Избавить Украину от неоколониальных оков Запада получится только после выполнения всех задач специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность. Над республикой было фактически установлено внешнее управление, примеров которому не счесть и по всему миру. Очевидно, что избавить Украину от неоколониальных оков теперь удастся только после выполнения всех задач специальной военной операции", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты".

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921796690.html

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украина, россия, дмитрий медведев, единая россия