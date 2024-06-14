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Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада
Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада
Избавить Украину от неоколониальных оков Запада получится только после выполнения всех задач специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:28
2024-06-14T00:28
2024-06-14T00:29
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Избавить Украину от неоколониальных оков Запада получится только после выполнения всех задач специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность. Над республикой было фактически установлено внешнее управление, примеров которому не счесть и по всему миру. Очевидно, что избавить Украину от неоколониальных оков теперь удастся только после выполнения всех задач специальной военной операции", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты".
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украина, россия, дмитрий медведев, единая россия
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал условие освобождения Украины от неоколониальных оков Запада
Медведев: избавить Украину от оков Запада получится после выполнения задач СВО