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Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества - РИА Новости, 14.06.2024
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00:23 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952743954.html
Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества
Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что произойдет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:23
2024-06-14T00:23
экономика
технологии
россия
дмитрий медведев
новый банк развития
единая россия
оон
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что произойдет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, в том числе Нового банка развития. "В фокусе особого внимания будет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи по межправительственной линии с использованием средств, выделяемых странами через ООН, МВФ, МБРР, к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе. И, конечно, с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, которые пользуются доверием стран Глобального Юга, в том числе Нового банка развития", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
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экономика, технологии, россия, дмитрий медведев, новый банк развития, единая россия, оон
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Новый банк развития, Единая Россия, ООН
Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества

Медведев: переход к новым схемам выделения зарубежной помощи будет постепенным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что произойдет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, в том числе Нового банка развития.
"В фокусе особого внимания будет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи по межправительственной линии с использованием средств, выделяемых странами через ООН, МВФ, МБРР, к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе. И, конечно, с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, которые пользуются доверием стран Глобального Юга, в том числе Нового банка развития", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
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ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий МедведевНовый банк развитияЕдиная РоссияООН
 
 
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