https://ria.ru/20240614/medvedev-1952743954.html

Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества

Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что произойдет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:23

2024-06-14T00:23

2024-06-14T00:23

экономика

технологии

россия

дмитрий медведев

новый банк развития

единая россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что произойдет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, в том числе Нового банка развития. "В фокусе особого внимания будет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи по межправительственной линии с использованием средств, выделяемых странами через ООН, МВФ, МБРР, к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе. И, конечно, с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, которые пользуются доверием стран Глобального Юга, в том числе Нового банка развития", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".

https://ria.ru/20240222/dollar-1928902978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, технологии, россия, дмитрий медведев, новый банк развития, единая россия, оон