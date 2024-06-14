Медведев заявил о переходе к новому типу международного сотрудничества
Медведев: переход к новым схемам выделения зарубежной помощи будет постепенным
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что произойдет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, в том числе Нового банка развития.
"В фокусе особого внимания будет постепенный переход от традиционных схем выделения зарубежной помощи по межправительственной линии с использованием средств, выделяемых странами через ООН, МВФ, МБРР, к новому типу международного сотрудничества в целях содействия развитию на многосторонней основе. И, конечно, с более широким использованием средств частного капитала и привлечением фондов неконфронтационных структур, которые пользуются доверием стран Глобального Юга, в том числе Нового банка развития", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
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