https://ria.ru/20240614/medvedev-1952743762.html

Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении

Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении

Эмиссары Запада становятся частыми гостями в Армении, однако "золотые горы" и членство в ЕС, которые они сулят Еревану в обмен на его полную лояльность — лишь... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:21

2024-06-14T00:21

2024-06-14T10:59

армения

сша

ереван

дмитрий медведев

евросоюз

единая россия

нато

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эмиссары Запада становятся частыми гостями в Армении, однако "золотые горы" и членство в ЕС, которые они сулят Еревану в обмен на его полную лояльность — лишь приманка в мышеловке, двери "клуба избранных" для армянского народа никто не откроет, как не дождется в ближайшее время членства в ЕС и Украина, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты"."Неометрополии уже вовсю присматриваются к другим республикам постсоветского пространства, в частности к Армении... Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще? Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС", — написал Медведев. Он отметил, что насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала "бельмом на глазу" у Вашингтона и его союзников."На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире", — добавил зампред Совбеза. Он также заявил, что принятая Европарламентом в марте этого года резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией "на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств".

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html

https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html

армения

сша

ереван

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армения, сша, ереван, дмитрий медведев, евросоюз, единая россия, нато