Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 14.06.2024 (обновлено: 10:59 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952743762.html
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении
Эмиссары Запада становятся частыми гостями в Армении, однако "золотые горы" и членство в ЕС, которые они сулят Еревану в обмен на его полную лояльность — лишь... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:21
2024-06-14T10:59
армения
сша
ереван
дмитрий медведев
евросоюз
единая россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952807462_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_3255a1778d5762ed8fcb777b46cc73ac.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эмиссары Запада становятся частыми гостями в Армении, однако "золотые горы" и членство в ЕС, которые они сулят Еревану в обмен на его полную лояльность — лишь приманка в мышеловке, двери "клуба избранных" для армянского народа никто не откроет, как не дождется в ближайшее время членства в ЕС и Украина, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты"."Неометрополии уже вовсю присматриваются к другим республикам постсоветского пространства, в частности к Армении... Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще? Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС", — написал Медведев. Он отметил, что насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала "бельмом на глазу" у Вашингтона и его союзников."На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире", — добавил зампред Совбеза. Он также заявил, что принятая Европарламентом в марте этого года резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией "на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств".
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html
https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
армения
сша
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952807462_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_011228c4b93097537b3691624e258bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, сша, ереван, дмитрий медведев, евросоюз, единая россия, нато
Армения, США, Ереван, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Единая Россия, НАТО
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении

Медведев: Запад обещает Армении золотые горы, но никогда не откроет двери в ЕС

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста на площади Республики в центре Еревана
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эмиссары Запада становятся частыми гостями в Армении, однако "золотые горы" и членство в ЕС, которые они сулят Еревану в обмен на его полную лояльность — лишь приманка в мышеловке, двери "клуба избранных" для армянского народа никто не откроет, как не дождется в ближайшее время членства в ЕС и Украина, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".
"Неометрополии уже вовсю присматриваются к другим республикам постсоветского пространства, в частности к Армении... Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще? Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС", — написал Медведев.
Дмитрий Медведев
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга
00:08
Он отметил, что насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала "бельмом на глазу" у Вашингтона и его союзников.
"На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире", — добавил зампред Совбеза.
Он также заявил, что принятая Европарламентом в марте этого года резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией "на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
6 апреля, 19:21
 
АрменияСШАЕреванДмитрий МедведевЕвросоюзЕдиная РоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала