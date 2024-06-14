Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении
Медведев: Запад обещает Армении золотые горы, но никогда не откроет двери в ЕС
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста на площади Республики в центре Еревана
© Sputnik / Стрингер
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эмиссары Запада становятся частыми гостями в Армении, однако "золотые горы" и членство в ЕС, которые они сулят Еревану в обмен на его полную лояльность — лишь приманка в мышеловке, двери "клуба избранных" для армянского народа никто не откроет, как не дождется в ближайшее время членства в ЕС и Украина, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".
"Неометрополии уже вовсю присматриваются к другим республикам постсоветского пространства, в частности к Армении... Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще? Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС", — написал Медведев.
Он отметил, что насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала "бельмом на глазу" у Вашингтона и его союзников.
"На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире", — добавил зампред Совбеза.
Он также заявил, что принятая Европарламентом в марте этого года резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией "на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств".
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