Париж постарается удержать валютное присутствие в Африке, уверен Медведев
Медведев: Париж будет стараться удерживать скрытое валютное присутствие в Африке
Флаг Франции. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Париж постарается как можно дольше удерживать свое скрытое валютное присутствие в Африке, это жизненно важно для президента Франции Эммануэля Макрона, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что западные страны всегда были одержимы идеей получить политический контроль над остальными странами мира, чтобы доминировать на международной арене. Он подчеркнул, что реализация внешней политики Шарля де Голля, возглавлявшего Францию в 1959-1969 годах и стремившегося к ее независимости и величию, не могла быть обеспечена без получения доступа к почти бесплатным ресурсам, выкачиваемым из франкоязычных африканских стран.
По мнению Медведева, добиться желаемого французы смогли путем навязывания государствам Африки, полностью зависимым от неометрополии, денежно-финансовой системы, контролируемой Пятой республикой через выпуск франка КФА. Медведев считает его элементом "монетарного неоколониализма" со стороны французских властей, который позволял им контролировать экономическую политику африканских стран. По данным зампредседателя Совбеза РФ, 14 стран Западной Африки до сих пор печатают для расчетов жестко привязанный к евро франк КФА.
"Как отмечают современные африканские исследователи, использование этой денежной единицы лишает их государства возможности использовать внутренние деньги и финансы для собственного развития без внешних ограничений, а также становится препятствием для выражения экономического и валютного суверенитета. Именно поэтому продолжение неоколониального валютного закабаления жизненно важно нынешнему неонаполеончику из Елисейского дворца, который постоянно провозглашает себя приверженцем идей Шарля де Голля... Без этого ему точно не справиться. А значит, свое скрытое валютное присутствие в Африке Париж постарается удерживать как можно дольше", - подчеркнул Медведев.