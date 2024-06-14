Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 14.06.2024 (обновлено: 00:54 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга
Страны Запада используют механизмы "долгового неоколониализма", выдавая невыгодные кредиты государствам глобального Юга, чтобы сохранять в них свое влияние,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:08
2024-06-14T00:54
экономика
юг
россия
азия
дмитрий медведев
единая россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_9c9664c0cd551bac92ea723b579997cd.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада используют механизмы "долгового неоколониализма", выдавая невыгодные кредиты государствам глобального Юга, чтобы сохранять в них свое влияние, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Для сохранения своего геополитического присутствия в различных регионах мира Запад активно использует механизмы "долгового неоколониализма", - отметил Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете". Зампред Совбеза подчеркнул, что при отсутствии экономической независимости, о реальной свободе государства говорить нельзя. Такие страны, по его мнению, "обречены принимать решения, ориентируясь на мнение своих кредиторов". "Неометрополии (в основном через подконтрольные им финансовые институты) активно используют в своих целях сложное социально-экономическое положение многих государств Глобального Юга для побуждения их кредитоваться под проценты, завышенные по сравнению со странами "золотого миллиарда", - добавил Медведев, приводя в статье соответствующую статистику Группы по глобальному реагированию на кризис в области продовольствия, энергетики и финансов ООН, где отмечается, что проценты кредитов для стран Азии и Океании завышены в два раза по сравнению с кредитами для США, а аналогичные проценты для Африки почти в 8 раз выше по сравнению с ФРГ. Иллюстрируя проблему закредитованности стран Юга, Медведев также отмечает, что в 45 странах расходы на обслуживание внешнего долга превышают затраты на здравоохранение. "Многим нациям приходится жертвовать обеспечением достойного уровня жизни своих граждан и даже их будущим ради удовлетворения аппетита безжалостных ростовщиков", - резюмирует зампред Совбеза.
https://ria.ru/20231121/zagryaznenie-1910876693.html
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944924199.html
юг
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3dc8e476833a044ca63a805ec0a29431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, юг, россия, азия, дмитрий медведев, единая россия, оон
Экономика, Юг, Россия, Азия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга

Медведев: Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения там влияния

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада используют механизмы "долгового неоколониализма", выдавая невыгодные кредиты государствам глобального Юга, чтобы сохранять в них свое влияние, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Для сохранения своего геополитического присутствия в различных регионах мира Запад активно использует механизмы "долгового неоколониализма", - отметил Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга
21 ноября 2023, 17:32
Зампред Совбеза подчеркнул, что при отсутствии экономической независимости, о реальной свободе государства говорить нельзя. Такие страны, по его мнению, "обречены принимать решения, ориентируясь на мнение своих кредиторов".
"Неометрополии (в основном через подконтрольные им финансовые институты) активно используют в своих целях сложное социально-экономическое положение многих государств Глобального Юга для побуждения их кредитоваться под проценты, завышенные по сравнению со странами "золотого миллиарда", - добавил Медведев, приводя в статье соответствующую статистику Группы по глобальному реагированию на кризис в области продовольствия, энергетики и финансов ООН, где отмечается, что проценты кредитов для стран Азии и Океании завышены в два раза по сравнению с кредитами для США, а аналогичные проценты для Африки почти в 8 раз выше по сравнению с ФРГ.
Иллюстрируя проблему закредитованности стран Юга, Медведев также отмечает, что в 45 странах расходы на обслуживание внешнего долга превышают затраты на здравоохранение.
"Многим нациям приходится жертвовать обеспечением достойного уровня жизни своих граждан и даже их будущим ради удовлетворения аппетита безжалостных ростовщиков", - резюмирует зампред Совбеза.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Запад взрастил Гитлера, чтобы с его помощью сдержать СССР, заявил Медведев
9 мая, 12:59
 
ЭкономикаЮгРоссияАзияДмитрий МедведевЕдиная РоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала