Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга
Медведев: Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения там влияния
© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада используют механизмы "долгового неоколониализма", выдавая невыгодные кредиты государствам глобального Юга, чтобы сохранять в них свое влияние, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Для сохранения своего геополитического присутствия в различных регионах мира Запад активно использует механизмы "долгового неоколониализма", - отметил Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
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Зампред Совбеза подчеркнул, что при отсутствии экономической независимости, о реальной свободе государства говорить нельзя. Такие страны, по его мнению, "обречены принимать решения, ориентируясь на мнение своих кредиторов".
"Неометрополии (в основном через подконтрольные им финансовые институты) активно используют в своих целях сложное социально-экономическое положение многих государств Глобального Юга для побуждения их кредитоваться под проценты, завышенные по сравнению со странами "золотого миллиарда", - добавил Медведев, приводя в статье соответствующую статистику Группы по глобальному реагированию на кризис в области продовольствия, энергетики и финансов ООН, где отмечается, что проценты кредитов для стран Азии и Океании завышены в два раза по сравнению с кредитами для США, а аналогичные проценты для Африки почти в 8 раз выше по сравнению с ФРГ.
Иллюстрируя проблему закредитованности стран Юга, Медведев также отмечает, что в 45 странах расходы на обслуживание внешнего долга превышают затраты на здравоохранение.
"Многим нациям приходится жертвовать обеспечением достойного уровня жизни своих граждан и даже их будущим ради удовлетворения аппетита безжалостных ростовщиков", - резюмирует зампред Совбеза.