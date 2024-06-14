https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html

Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга

Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга

Страны Запада используют механизмы "долгового неоколониализма", выдавая невыгодные кредиты государствам глобального Юга, чтобы сохранять в них свое влияние,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:08

2024-06-14T00:08

2024-06-14T00:54

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Запада используют механизмы "долгового неоколониализма", выдавая невыгодные кредиты государствам глобального Юга, чтобы сохранять в них свое влияние, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Для сохранения своего геополитического присутствия в различных регионах мира Запад активно использует механизмы "долгового неоколониализма", - отметил Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете". Зампред Совбеза подчеркнул, что при отсутствии экономической независимости, о реальной свободе государства говорить нельзя. Такие страны, по его мнению, "обречены принимать решения, ориентируясь на мнение своих кредиторов". "Неометрополии (в основном через подконтрольные им финансовые институты) активно используют в своих целях сложное социально-экономическое положение многих государств Глобального Юга для побуждения их кредитоваться под проценты, завышенные по сравнению со странами "золотого миллиарда", - добавил Медведев, приводя в статье соответствующую статистику Группы по глобальному реагированию на кризис в области продовольствия, энергетики и финансов ООН, где отмечается, что проценты кредитов для стран Азии и Океании завышены в два раза по сравнению с кредитами для США, а аналогичные проценты для Африки почти в 8 раз выше по сравнению с ФРГ. Иллюстрируя проблему закредитованности стран Юга, Медведев также отмечает, что в 45 странах расходы на обслуживание внешнего долга превышают затраты на здравоохранение. "Многим нациям приходится жертвовать обеспечением достойного уровня жизни своих граждан и даже их будущим ради удовлетворения аппетита безжалостных ростовщиков", - резюмирует зампред Совбеза.

https://ria.ru/20231121/zagryaznenie-1910876693.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944924199.html

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экономика, юг, россия, азия, дмитрий медведев, единая россия, оон