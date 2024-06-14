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Медведев обвинил Запад в попытке сорвать съезд движения "За свободу наций!" - РИА Новости, 14.06.2024
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00:05 14.06.2024 (обновлено: 00:08 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741422.html
Медведев обвинил Запад в попытке сорвать съезд движения "За свободу наций!"
Медведев обвинил Запад в попытке сорвать съезд движения "За свободу наций!" - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев обвинил Запад в попытке сорвать съезд движения "За свободу наций!"
Появление инициированного "Единой Россией" Движения для борьбы с неоколониализмом "За свободу наций!" было встречено на Западе ожесточенным неприятием, его... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:05
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Появление инициированного "Единой Россией" Движения для борьбы с неоколониализмом "За свободу наций!" было встречено на Западе ожесточенным неприятием, его учредительный съезд пытались сорвать, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Об актуальности нового Движения свидетельствует и то, с каким ожесточенным неприятием его появление восприняли на Западе. Задолго до проведения учредительного заседания была развернута бурная деятельность для того, чтобы сорвать будущую встречу", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Неоколонизаторы, по словам Медведева, "использовали практически весь арсенал мер давления на наших партнеров, добиваясь их отказа от участия в Форуме". "В ход шли как щедрые посулы финансово-экономической помощи, так и неприкрытые угрозы применения различных рестрикционных мер. США не гнушались даже прямыми запретами: участникам мероприятия не давали использовать американское воздушное пространство для осуществления поездки в Москву. Однако все эти попытки не достигли цели, и встреча в российской столице была успешно проведена", - отметил он. По итогам форума был единодушно принят документ, отражающий актуальные и важные аспекты противодействия неоколониальным практикам в глобальном масштабе, добавил Медведев. "Мы также договорились налаживать политические, экономические и культурные связи между странами Мирового большинства и совместно противостоять практикам вмешательства в дела суверенных государств, фальсификации истории, ксенофобии, расизму и неонацизму", - отметил он. Форум "За свободу наций!" проходил 15-17 февраля 2024 года в Москве. Как отмечал зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов, в его работе приняли участие порядка 400 человек из почти 60 стран-членов ООН.
https://ria.ru/20231121/zapad-1910829246.html
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москва, россия, сша, дмитрий медведев, андрей климов, единая россия, оон
Москва, Россия, США, Дмитрий Медведев, Андрей Климов, Единая Россия, ООН
Медведев обвинил Запад в попытке сорвать съезд движения "За свободу наций!"

Медведев: Запад хотел сорвать учредительный съезд движения "За свободу наций!"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Появление инициированного "Единой Россией" Движения для борьбы с неоколониализмом "За свободу наций!" было встречено на Западе ожесточенным неприятием, его учредительный съезд пытались сорвать, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Об актуальности нового Движения свидетельствует и то, с каким ожесточенным неприятием его появление восприняли на Западе. Задолго до проведения учредительного заседания была развернута бурная деятельность для того, чтобы сорвать будущую встречу", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев
21 ноября 2023, 15:12
Неоколонизаторы, по словам Медведева, "использовали практически весь арсенал мер давления на наших партнеров, добиваясь их отказа от участия в Форуме".
"В ход шли как щедрые посулы финансово-экономической помощи, так и неприкрытые угрозы применения различных рестрикционных мер. США не гнушались даже прямыми запретами: участникам мероприятия не давали использовать американское воздушное пространство для осуществления поездки в Москву. Однако все эти попытки не достигли цели, и встреча в российской столице была успешно проведена", - отметил он.
По итогам форума был единодушно принят документ, отражающий актуальные и важные аспекты противодействия неоколониальным практикам в глобальном масштабе, добавил Медведев.
"Мы также договорились налаживать политические, экономические и культурные связи между странами Мирового большинства и совместно противостоять практикам вмешательства в дела суверенных государств, фальсификации истории, ксенофобии, расизму и неонацизму", - отметил он.
Форум "За свободу наций!" проходил 15-17 февраля 2024 года в Москве. Как отмечал зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов, в его работе приняли участие порядка 400 человек из почти 60 стран-членов ООН.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 12:58
 
МоскваРоссияСШАДмитрий МедведевАндрей КлимовЕдиная РоссияООН
 
 
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