Медведев обвинил Запад в попытке сорвать съезд движения "За свободу наций!"
Медведев: Запад хотел сорвать учредительный съезд движения "За свободу наций!"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Появление инициированного "Единой Россией" Движения для борьбы с неоколониализмом "За свободу наций!" было встречено на Западе ожесточенным неприятием, его учредительный съезд пытались сорвать, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Об актуальности нового Движения свидетельствует и то, с каким ожесточенным неприятием его появление восприняли на Западе. Задолго до проведения учредительного заседания была развернута бурная деятельность для того, чтобы сорвать будущую встречу", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
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Неоколонизаторы, по словам Медведева, "использовали практически весь арсенал мер давления на наших партнеров, добиваясь их отказа от участия в Форуме".
"В ход шли как щедрые посулы финансово-экономической помощи, так и неприкрытые угрозы применения различных рестрикционных мер. США не гнушались даже прямыми запретами: участникам мероприятия не давали использовать американское воздушное пространство для осуществления поездки в Москву. Однако все эти попытки не достигли цели, и встреча в российской столице была успешно проведена", - отметил он.
По итогам форума был единодушно принят документ, отражающий актуальные и важные аспекты противодействия неоколониальным практикам в глобальном масштабе, добавил Медведев.
"Мы также договорились налаживать политические, экономические и культурные связи между странами Мирового большинства и совместно противостоять практикам вмешательства в дела суверенных государств, фальсификации истории, ксенофобии, расизму и неонацизму", - отметил он.
Форум "За свободу наций!" проходил 15-17 февраля 2024 года в Москве. Как отмечал зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов, в его работе приняли участие порядка 400 человек из почти 60 стран-членов ООН.
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